RMDSZ: a szociális szolgáltatásokat végző intézmények szakszemélyzete is részesüljön külön juttatásban

Átiratban fordult Csép Éva Andrea, az RMDSZ szociális ügyekért felelős szakpolitikusa a munkaügyi miniszterhez annak érdekében, hogy tisztázza a 8-as számú katonai rendelet előírásait, amely nincs tekintettel a bentlakó otthonokban dolgozó, szociális szolgáltatásokat ellátó szakszemélyzet biztonságára.



Az RMDSZ azt kéri, hogy teszteljék le a 14 napra kötelező munkahelyi elkülönítésbe küldött személyzetet, valamint az egészségügyben dolgozókhoz hasonlóan legkevesebb 200 eurós plusz juttatásban részesítsék őket.



„A 8-as számú katonai rendelet olyan megszorításokat és intézkedéseket vezet be, amelyek nincsenek tekintettel ezekben az intézményekben dolgozó személyek magánéletére és a hozzátartozóik biztonságára. A rendelet értelmében munkahelyi elkülönítésbe kell vonuljanak mindazok, akik a szociális szolgáltatást végző bentlakó intézetekben dolgoznak, attól a naptól számolva, amikortól a rendelet megjelent a Hivatalos Közlönyben, vagyis április 11-től” – mutatott rá Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei szakpolitikusa. Kiemelte, az elmúlt időszakban számos egyeztetést folytatott a munkaügyi minisztérium illetékeseivel és pontszerű, konkrét megoldásokat javasolt a katonai rendeletben foglaltak végrehajtására vonatkozóan.



„Az RMDSZ azt kéri, hogy a szociális szolgáltatásokat ellátó intézményekben dolgozó személyzet is részesüljön legkevesebb 200 eurós juttatásban, – mind a magán mind pedig az állami működtetésben lévők – tekintettel arra, hogy ők is az élvonalban dolgoznak ebben a nehéz időszakban és időseket, fogyatékkal élőket, gyerekeket, és kiszolgáltatott személyeket gondoznak. Elfogadhatatlan, hogy a 8-as katonai rendelet kötelezően elkülöníti őket a munkahelyükön, és semmilyen más alternatívát nem nyújt arra, hogy hozzátartozóikat, gyerekeiket ez idő alatt biztonságban tudhassák. Továbbá az egyedülálló szülőkre sincs tekintettel az említett katonai rendelet, ahogyan azokra a személyekre sem, akik ellátásában idős személyek vannak. Mert amennyiben két hétig kötelezően a munkahelyükön kell legyenek, azaz gyakorlatilag beköltöznek ide, a hozzátartozóikat nem gondozhatják, nem hagyhatják el az intézetet ahol dolgoznak” – fogalmazott Csép Éva Andrea. Hangsúlyozta, számos olyan helyzet van, amelyekre helyi megoldások kellenek, így a minisztérium főleg az önkormányzatok feladatkörét kell pontosítsa és ezekhez anyagi támogatást rendeljen hozzá, annak érdekében, hogy a szociális szolgáltatásokat végző intézményekben dolgozó személyek és hozzátartozóik biztonságban legyenek a szükségállapot idején és megakadályozzák a koronavírus terjedését, az áldozatok számának növekedését. (közlemény)

