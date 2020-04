Másképp határozzák meg Romániában, ki számít fertőzésgyanúsnak

Ismét frissítette az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) a COVID-19-cel kapcsolatos esetdefiníciókat.



Az INSP szerint fertőzésgyanúsnak tekintendő:

- az az akut légúti megbetegedésben szenvedő páciens, akinél hirtelen fellép legalább egy a következő tünetek közül: köhögés, láz, légszomj (légzési frekvencia növekedése), és nincs más ok, ami a tüneteket teljes körűen megmagyarázná;

- az az akut légúti megbetegedésben szenvedő páciens, akinél hirtelen fellép legalább egy a következő tünetek közül: köhögés, láz, légszomj (légzési frekvencia növekedése), és nincs más ok, ami a tüneteket teljes körűen megmagyarázná, és aki az elmúlt 14 napban külföldön járt;

- az az akut légúti megbetegedésben szenvedő páciens, aki a tünetek megjelenése előtti 14 napban szoros kapcsolatban állt egy igazoltan fertőzött személlyel;

- tüdőgyulladásos, bronchopneumoniás (+/- mellhártyagyulladás) páciens, aki esetében nincs más ok, ami a tüneteket teljes körűen megmagyarázná;

- az a súlyos akut légúti megbetegedésben (SARI) szenvedő, lázzal, köhögéssel vagy légszomjjal küzdő páciens, akinek az állapota egyik napról a másikra kórházi kezelést igényel, és nincs más ok, ami a tüneteket teljes körűen megmagyarázná.



Szoros kapcsolatnak minősül:

- a koronavírusos beteggel egy háztartásban élő személy;

- az a személy, aki közvetlen fizikai kapcsolatban állt egy koronavírusos személlyel (például kezet fogott vele, és nem mosott kezet közvetlenül ezután);

- az a személy, aki közvetlenül érintkezett egy fertőzött szekrécióival (például köhögés révén, vagy kesztyű nélkül megérintette a zsebkendőjét);

- az a személy, aki 15 percnél hosszabb ideig két méternél kisebb távolságra tartózkodott egy fertőzöttől;

- az a személy, aki 15 percnél hosszabb ideig két méternél kisebb távolságra tartózkodott ugyanabban a helyiségben – például tanteremben, ülésteremben, kórházi váróteremben – egy fertőzött betegtől;

- az egészségügyi személyzet tagja vagy más személy, aki közvetlen ellátást nyújt egy fertőzött betegnek, vagy a laboratóriumi személyzet olyan tagja, aki a fertőzött betegtől vett mintákat védőfelszerelés megfelelő viselése nélkül kezeli; az az egészségügyi alkalmazott, aki az ellátás típusának megfelelő védőruhát viselt, nem minősül közeli kapcsolatnak.



Igazoltan fertőzöttnek minősül az a személy, akinél a laboratóriumi vizsgálatok kimutatják a SARS-CoV-2 vírussal való fertőzést, a klinikai tünetektől függetlenül – hangsúlyozzák a szakemberek.



A tesztelési prioritásokat illetően a következő ajánlásokat fogalmazta meg az INSP:

- olyan személyek – beleértve az egészségügyi alkalmazottakat is –, akiknél jelentkeznek a tünetek;

- az igazoltan fertőzöttek szoros kontaktjai, akiknél tünetek jelentkeznek;

- szervátültetés előtt álló személyek (tünetmentesek), szervdonorok, a megfigyelési periódusban levő szervátültetettek – két teszt 24 óra alatt;

- betegség vagy a gyógyszeres kezelés miatt immundeprimált személyek – két teszt 24 óra alatt;

- kemoterápiás kezelés alatt álló, tünetmentes daganatos betegek – havi két teszt;

- műtéti beavatkozás előtt álló, tünetmentes daganatos betegek;

- hemodialízis alatt álló személyek, akiknél jelentkeznek a tünetek;

- hemodialízis alatt álló, tünetmentes személyek, akik igazolt fertőzöttek kapcsolatai – két teszt 6-7 nap különbséggel;

- intézményesített gondozásban élő személyek, akiknél jelentkeznek a tünetek;

- intézményesített vagy otthoni karanténban levő, vagy igazoltan fertőzött személy közeli kapcsolatának minősülő, tünetmentes várandós nők

- az öregotthonokban szolgálatot teljesítő ápolók – havonta két teszt;

- igazoltan fertőzött személyek szoros kapcsolatának minősülő, tünetmentes egészségügyi alkalmazottak - tesztelés a fertőzöttel való utolsó érintkezéstől számított 6-7. napon.



Az INSP szerint a teszteredmény megérkezéséig az egészségügyi alkalmazottak folytathatják tevékenységüket az előírt óvintézkedések betartásával. Pozitív teszt esetén az egészségügyi alkalmazottaknak is – akár vannak tüneteik, akár nincsenek – ugyanazt az eljárást kell követniük, mint más fertőzötteknek. (agerpres)

