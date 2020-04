Belügyminisztérium: ismét szabad a gabonaexport

A belügyminisztérium csütörtöki sajtótájékoztatóján, Marcel Vela felhívta a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy a lakosság bölcsen hangolja össze a húsvéti spirituális vonatkozásokat és a fertőzés megelőzésével, ugyanis a koronavírus egy felekezettől független, közös és „álnok ellenség”. Ezért ismételten felhívta a figyelmet a katonai rendeletek betartására, amelyet külön a Román Ortodox Egyház figyelmébe is ajánlott.



A miniszter továbbá bejelentette, hogy aláírta a 9-es katonai rendeletet, amely további szigorításokat tartalmaz: például további légútiakat függesztenek fel, így nem lehet Romániából repülővel Nagy Britanniába, Észak Írországba, az Amerikai Egyesült Államokba, Belgiumba, Hollandiába, Törökországba, Iránba, Olaszországba, Németországba és Franciaországba eljutni.



Kitért arra, hogy azok akik a határon keresztül Bulgáriába járnak dolgozni, mentesülnek az otthoni elkülönítés alól, amennyiben tünetmentesek.



Az élelmiszerpiacok kapcsán elmondta, hogy továbbra is nyitva maradnak, viszont fokozottan vigyázni kell arra, hogy az emberek ne tömörüljenek és minden intézkedést komolyan vegyenek, különben a piac bezárását kockáztatják a piac szervezői.



Elmondta, hogy gabonaexport letiltását érvénytelenítik - amelyet az előző katonai rendelettel léptettek érvénybe -, mivel sikerült az államnak feltöltenie a tartalékait.



A tárcavezető ismertette, hogy jelenleg 13 254 személy intézményes karanténba fogadására van hely, ami kapcsán megjegyezte, hogy e kapcsán is történtek változtatások (erről itt írtunk), kihangsúlyozva, hogy az otthon töltött karantén csak az utolsó lehetőség, ami abban az esetben válhat aktuálissá, amikor nem lesz államilag biztosított karantén-hely.



Végül megköszönte a diaszpórában maradóknak, hogy nem jöttek haza az ünnepre, ezzel is elősegítve a járványfertőzés csökkentését. Akik meg hazajöttek, azoknak figyelmébe ajánlotta az intézkedések betartását. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!