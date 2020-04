Többeket is megfertőzött egy mócsi pünkösdi lelkész, aki a tiltás ellenére is tartott istentiszteletet

Egy pünkösdi lelkipásztor a tiltások ellenére is tartott istentiszteletet Mócson, majd április 8-án beutalták koronavírussal a kolozsvári járványkórházba. Nem sokkal ezután kiderült, hogy a családjából két unokatestvére és az egyik unokaöccse is megfertőződött az új koronavírussal.



A férfi március végén tért haza Angliából és az apahidai apartmanjában töltötte le a 14 napos otthoni elkülönítést, majd ezt követően hazautazott Mócsra, ahol mint később kiderült, a tiltások ellenére olyan istentiszteleteket tartott, amelyen pár személy részt vett. Ez mindaddig így volt, ameddig be nem bizonyosodott róla, hogy ő is elkapta a kórt.



A férfi ellen bűnügy eljárást indítottak. (ziarul21.ro/hírszerk.)

