Az EU tömeges tesztelést és olyan appot is akar, ami figyelmeztet, ha koronavírus van a közelben

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések második csomagját hagyta jóvá április 16–17. között tartott brüsszeli ülésén az Európai Parlament. A pénzügyi intézkedések mellett az EP állásfoglalást fogadott el a világjárvány visszaszorításához szükséges lépésekről is.



Az ötvenhat javaslatot tartalmazó csomagnak része több olyan intézkedés, amelyet Vincze Loránt korábban az Európai Néppárt képviselőcsoportjában fogalmazott meg.



„A világjárvány megmutatta az Unió beavatkozási lehetőségeinek korlátait, és rávilágított a Bizottság végrehajtási és költségvetési hatáskörének hiányára, ezért egyetértek azokkal, akik szerint meg kell könnyíteni a döntéshozatalt minden olyan kérdésben, amely életeket menthet. A sürgősség területén több koordinációra van szükség a tagállami intézkedések meghozatalakor, ez pedig segíthet a gazdaságnak, megkönnyíti a szállítást és biztosítja az alapvető ellátást” – mondta el az RMDSZ EP-képviselője.



Az Európai Parlament szorosabb sürgősségi és járványügyi együttműködést szorgalmaz: olyan szakembercsoport felállítását, amely járványhelyzetben közös eljárásokat és javaslatokat dolgoz ki a Bizottság és a tagállamok számára, sürgősségi orvosi egységek létrehozását, amelyeket azonnal be tudnak majd vetni járványsújtott vidékeken, közös európai tartalékot védőfelszerelésekből, maszkokból és berendezésekből.



Az unió kutatási programját a vírus elleni harc szolgálatába állítják, hogy gyógyszerek, oltások és diagnosztikai eszközök készüljenek, amelyek mindenki számára rendelkezésre állnak, hozzáférhetőek és megfizethetők lesznek. A tömeges tesztelés elérése szintén kiemelt cél. A határmenti övezetben dolgozók ingázásának könnyítése, a gazdák kiemelt támogatása, a turizmus és a szállítás lábra állítása is része a dokumentumnak.



Az Európai Bizottság közben a tagállamokkal közösen eljárást dolgoz ki olyan mobil programok és applikációk kialakítására, amelyek válság idején követni és figyelmeztetni tudják a felhasználót, ha fertőzött személy közelében tartózkodik. A megoldás alapjául a távközlési vállalatok névtelen és összetett adatai szolgálnak. A Parlament szerint ilyen programok használata nem lehet kötelező, és a felhasznált adatokat nem lehet központosított adatközpontokban tárolni, csak az egyes készülékeken, a személyiségi jogok irányelvét, a GDPR-t pedig szigorúan be kell tartani.



A járvánnyal kapcsolatos döntéseket ismét ideológiai vita árnyékolta be, a határozat a Magyarország és Lengyelország által hozott intézkedéseket marasztalja el.



„Ahogyan megszokhattuk, az Európai Parlament baloldali többsége minden alkalmat megragad, hogy a magyar miniszterelnököt támadja, holott ebben az időszakban kizárólag az emberi életek megmentésével és a járvány okozta válság kezelésével kellene foglalkozni.



Biztos vagyok abban, hogy bármilyen magyarországi kormányzati intézkedés vagy parlamenti döntés született volna, mindenképpen támadást vonna maga után, az intézkedések elmaradása szintén. Kettős mércének és politikai boszorkányüldözésnek lehetünk tanúi” – fogalmazott Vincze Loránt. Az RMDSZ két európai parlamenti képviselője az elmarasztaló cikkelyek ellen szavazott. (közlemény)



