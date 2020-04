Adevărul: Konstancán nyitva vannak a templomok, a hívők pedig bejárnak ikonokat csókolni

Az Adevărul lap szerint Konstancán számos ortodox templom ajtaja is nyitva állt az ortodox nagypéntek délutánján, és várták a híveket, holott a meghosszabbított szükségállapot értelmében tilos lenne a hívőknek bemenniük a templomokba.



A lap számos templomhoz is ellátogatott a városban, és mindenhol nyitott ajtókat találtak, továbbá hívőket is, akik bemenvén oda, lehúzták az arcukat viselő maszkot és úgy csókolták meg a szent ikonokat, a keresztet valamint a bibliát.



Az Adevărul azt állítja, hogy a város Szent Arkangyalok Templomában is nyitott ajtókat találtak, ahol egy férfi be is invitálta őket oda, és közölte velük, hogy az nyitva állnak és nyugodtan vegyenek az előkészített megszentelt kenyérből, amely kis zacskókban már oda volt készítve.



Korábban a belügyminisztérium úgy módosított a Román Ortodox Egyházzal kötött egyezségét, hogy az emberek sem a templomokban, sem azokon kívül, az épületek mellett ne vehessenek részt a húsvéti szertartásokon.



A feltámadás éjszakáján a szertartást az ortodox egyház utasításai szerint, illetve a katonai rendelkezések tiszteletben tartásával kell megszervezni anélkül, hogy a hívek részt vennének személyesen a szertartáson a templomban vagy a templom udvarán.



A csütörtökön megszentelt kenyeret az egyházközségek képviselői és az önkénteseik osztják szét a hívek otthonában pénteken és szombaton 8-17 óra között, illetve vasárnap 6-12 óra között a hívek kérésére. Ezzel szemben a lap azt állítja, hogy a megszentelt kenyérhez a templomban is hozzá lehet jutni és úgy tűnik, számítottak is rá, hogy lesz, aki majd onnan szeretné elvenni, ezért is készítették elő. Az ortodox egyház és a belügyminisztérium közötti megállapodásról ITT írtunk részletesebben. (adevărul/hírszerk.)

