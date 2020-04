Átadták Románia első mozgó kórházát Kolozsváron

Átadták az ország első mozgó egészségügyi egységét Kolozsváron – adta hírül a közösségi médiában Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere.





A létesítmény beszerzését a város önkormányzata finanszírozta és bocsátotta a Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségének rendelkezésére. A két sátorból álló létesítmény hordozható, tömegbalesetek, tűzesetek, természeti katasztrófák, egyéb sürgősségi beavatkozások esetén bárhol felvonható, azonban most, a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésében, esetkezelésben igencsak fontos szerepet játszhat. Az egészségügyi egységet mentőautóval is rendelkezik, amely a koronavírussal fertőzött betegek szállítására is alkalmas.A mobil egység beszerzésére több mint 700 ezer lejt költött az önkormányzat. A felszerelése elsősegély nyújtására és sürgősségi beavatkozásra alkalmas eszközökből, fűtő- és klímaberendezésből, világító felszerelésből, elektromosáram-generátorból, 26 háttámlás, összecsukható hordágyból, 15, négykarú infúziós állványból, négy orvosi hátizsákból, két váladékszívóból, öt életjelmonitorból, és két lélegeztetőgépből áll.„Az egészségügyi ellátó sátor gyakorlatilag egy mozgó kórház, amely legkevesebb 20 személy sürgősségi ellátását teszi lehetővé, és amely igazi segítség lehet a jelen helyzetben is. Ebben a mobil egységben dolgozók fogadják, állapotuk súlyosság szerint rangsorolják a pácienseket, majd tovább küldik őket a megfelelő kórházba. Szükség esetén sürgősségi beavatkozásokat is végrehajthatnak itt. Reméljük, hogy a mostani helyzetben nem lesz szükség a létesítményre, azonban ha a járványhelyzet súlyosbodik, készen állunk” - jelentette ki Oláh Emese az egység átadásán.