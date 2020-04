Online fesztivált szerveznek a hétvégén: a The Rolling Stones, Billie Eilish és Lady Gaga is fellép

One World: Together at Home címmel nyolcórás online koncertsorozatot szervez hétvégén a Global Citizen mozgalom és az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Az esemény célja elsősorban az egészségügyi dolgozók melletti kiállás. A zenei program összeállítását Lady Gaga irányította, és több mint 100 előadó fog majd fellépni. Természetesen az otthonukból jelentkeznek be. Fellépnek többek között a Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish, Chris Martin, John Legend, Shawn Mendes, de még David és Victoria Beckham, Lewis Hamilton, Matthew McConaughey, Opra Winfrey és Samuel L. Jackson is.







A nyolc órás műsort az amerikai tévézés három sztárja, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel és Jimmy Fallon vezeti majd. Állítólag a fellépések közötti szünetben orvosok és nővérek történeteit is bemutatják a világ számos országából. Az esemény alatt adományozni is lehet, és a befolyt összeget a WHO szolidaritási alapjába kerül.



A showt a világ minden részéréről lehet majd nézni online, Youtube-on (az élő közvetítést be is ágyaztuk), Facebookon és Instagramon is. Ugyanakkor a műsor egy része majd tévében is látható lesz, a hivatalosa honlap szerint Romániában az MTV és a Comedy Central mutat be belőle április 19-én este. A közvetítés romániai idő szerint este kilenc indul majd el. (444.hu)

