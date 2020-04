Tătaru: közel a járvány csúcspontja

Még 7-10 nap türelmet kért a lakosságtól Nelu Tătaru egészségügyi miniszter vasárnap reggel. Megköszönte azoknak az állampolgároknak, akik megértették a hatóságok üzenetét és otthon maradtak ortodox húsvétkor.



„Megkérem Önöket, még legyen türelmük hét-tíz napig. Közel vagyunk a csúcshoz, és reméljük, hogy azután egy-két hétig stabilitási időszak következik, majd elkezdődik az új fertőzéses esetek csökkenése" - nyilatkozta az Antena 3 tévéadónak.



A miniszter szerint a következő 10 hónapban még egyelőre lehetetlen, hogy megjelenjen egy vakcina a koronavírusra.



A lakóhelyi karanténnak köszönhetően visszaszorul a közösségi terjedés; ám ha ezt nem tartják be, az esetek száma növekedni fog - mutatott rá. "12-15 ezer esetünk lehet majd a járvány csúcspontján, talán még ennél is több, ha az intézkedéseket nem tartják be. De remélem, hogy a trend az eddigiekhez hasonlóan lassú lesz" - mondta Nelu Tătaru. (hotnews)

