Rafila: május 15. körül már ki lehetne engedni a gyerekeket játszani

Alexandru Rafila professzor szerint a gyermekeknek elengedhetetlen szükségük lenne a szabad levegőn való játékra, mozgásra, szaladgálásra. Az Országos Mikrobiológia Társaság elnöke rámutatott, Spanyolországban április 27-től tervezik részlegesen feloldani a kijárási tilalmat olyan értelemben, hogy lehetővé tegyék a gyermekeknek a szabad levegőn történő mozgást és játékot; mivel Romániában mintegy 2-3 héttel vagyunk időrendben hátrébb a járvány fejlődésének folyamatában, Romániában május 15. körül lehetne kiengedni a gyerekeket játszani a friss levegőre.



Rafila szerint az időseknek is szükségük van a szabad levegőn való sétára, szerinte előbb-utóbb azt is be lehetne vezetni, hogy az esti órákban, amikor kevesen vannak az utcákon, lehetőségük legyen sétálni egyet.



Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint egyébként minden járványügyi intézkedés enyhítése csak fokozatosan történhet, és oly módon, hogy minden lépés után ki lehessen értékelni, hogy jó-e az irány, és lehet-e további enyhítéseket eszközölni. Az ideális az, ha minden újabb enyhítő intézkedés között legalább két hét telik el, ami megfelel a vírus inkubációs periódusának. (hotnews)



Kiemelt kép: Rudy and Peter Skitterians képe a Pixabay -en.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!