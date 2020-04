Több helyen is összecsapott a rendőrség az elszigetelés szabályait megszegőkkel a hétvégén

Több helyen összecsapásra került sor az ortodox húsvét alatt a rendőrség és az elszigetelés szabályait megszegő személyek között - tájékoztatnak rendőrségi források.



Vasárnap este a bukaresti ötödik kerületben, a különleges erők (SAS) és a rendőrség egységei szolgálati fegyvereiket is használták, hogy megakadályozzák egy konfliktus elfajulását, amely több ittas személy között alakult ki. Senki nem sérült meg. A rendőrség 37 személyt előállított.



Szintén vasárnap este, Ploieşti külvárosában, ugyancsak az alkohol hatása alatt álló személyek hasonló konfliktust idéztek elő. Itt is a rendőrség és a SAS lépett közbe.



Ahogyan arról mi is beszámoltunk, vasárnap délután Vajdahunyadon 30 napos előzetes letartóztatásba vettek négy személyt, akik szombaton kövekkel támadtak a rendőrökre a város egyik negyedében. Az incidensben részt vevő több más személyt megbírságoltak. A rendőrség két gépkocsija megrongálódott. Az erőszakos cselekedetekre akkor került sor, amikor a rendőrség az elszigetelés szabályainak betartását ellenőrizte. (agerpres)

