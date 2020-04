Március vége óta nem jelentettek be olyan kevés új fertőzöttet, mint hétfőn

Az elmúlt 24 órában 190 új koronavírusos esetet jegyeztek Romániában, a nyilvántartott fertőzöttek száma ezzel 8936-ra emelkedett – közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs csoport (GCS). A halálos áldozatok száma 451 Romániában, míg eddig 2107-en gyógyultak fel eddig a betegségből. Jelenleg 261 fertőzött személy szorul intenzív terápiás kezelésre az országban.



Legutóbb március 28-án jelentettek be 190-nél kevesebb új fertőzöttet.













Hétfőig 98.491 koronavírustesztet végeztek el országszerte - közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Egy nappal korábban, vasárnap, az elvégzett tesztek száma 93.611 volt.



Eddig összesen 448 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt.



Az elmúlt 24 órában országszerte 4787 olyan személyt tartóztattak fel a csendőrök és rendőrök, akik nem tartották be a kijárási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait. A Román Rendőrség tájékoztatása értelmében összesen 11.834.677 lej értékben róttak ki bírságot emiatt.



Az elmúlt 24 órában 299 hívást regisztráltak a 112-es egységes segélyhívószámon, és 803-at az állampolgárok tájékoztatására létrehozott zöldvonalon (0800.800.358). Egy nappal korábban 420, illetve 108 hívást regisztráltak.



734 külföldön élő román állampolgár fertőződött meg az új koronavírussal; az elhunytak száma 61.



A diplomáciai képviseletek és a konzuli hivatalok által szolgáltatott adatok alapján ez idáig 734 külföldön élő román állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, közülük 422-en Olaszországban, 196-an Spanyolországban, 58-an Nagy-Britanniában, 26-an Franciaországban, 14-en Németországban, hárman Ausztriában, ketten Namíbiában, ketten az Amerikai Egyesült Államokban, ketten Belgiumban, ketten Indonéziában, ketten Svájcban fertőződtek meg, egy-egy személy pedig Argentínában, Írországban, Luxemburgban, Svédországban, valamint Tunéziában betegedett meg.



A koronavírus-járvány kitörése óta 61 román állampolgár vesztette életét külföldön: 19-en Nagy-Britanniában, 15-en Franciaországban, 14-en Olaszországban, heten Spanyolországban, hárman Németországban, egy-egy személy pedig Belgiumban, Svédországban és Svájcban halt meg.



A külföldön élő, koronavírussal fertőzött románok közül eddig 11-et nyilvánítottak gyógyultnak: hetet Franciaországban, kettőt Indonéziában, egyet Luxemburgban és egyet Tunéziában.



A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja - nyomatékosítják. A külföldön élő román állampolgárok a +4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a COVID-19-cel kapcsolatos tudnivalókról. (hírszerk./(agerpres))

