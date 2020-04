Idén 90 százalékkal alacsonyabb volt a határforgalom, mint tavaly húsvétkor

Jelentős visszaesés tapasztalható a tavaly húsvétkor regisztrálthoz képest, mintegy 90 százalékkal kevesebb személygépkocsi hajtott át a határon, mint egy évvel korábban, ugyanakkor nagyjából állandó a teherforgalom - jelentette hétfőn az Országos Határrendészet (IGFP).



Az IGFP sajtóirodája szerint az elmúlt 48 órában megközelítőleg 13.600 személy jött be az országba, 9500 járművel, és 10.900-an hagyták el az országot, 7200 járművel.



A magyar-román határon megközelítőleg 9.600 személy jelentkezett belépésre, 6500 járművel, ezekből 5600 volt tehergépkocsi.



A határrendészet növelte a szolgálatban levő állományt: naponta körülbelül 4500 határrendőr teljesít szolgálatot.



Az ellenőrzés hosszabb időt vesz igénybe, mivel a személyazonossági dokumentumok kontrollja mellett az egészségügyi állapotra vonatkozó, saját felelősségre aláírt dokumentumot is ki kell tölteni, és járványtani szűrés is zajlik.



Az ellenőrzés után az autókat rendőri és csendőri kísérettel a karanténközpontok vagy a lakhelyi elkülönítés helyszínéhez irányítják. (agerpres)



