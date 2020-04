Karantén alá kerül egy Konstanca megyei település egy része, mert a lakók nem tartották be a szabályokat

Részleges karantént rendeltek el a Konstanca megyei Cuza Vodă településen, mivel az ott lakók egy része nem tartotta be az otthoni elkülönítésre vonatkozó szabályokat, közölte a megyei prefektusi hivatal.



A részleges karantén alá kerülő részen eddig 10 koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak a hatóságok, de a Konstanca Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) szerint sokkal többen is lehetnek, mivel az ott lakók közül sokan nem tartották be az otthoni elkülönítésre vonatkozó szabályokat, és a kihirdetett katonai rendeleteket is megszegték.



Romániában eddig Suceaván és a Ialomița megyei Țăndărei településen rendeltek el karantént a hatóságok.



A hatóságok tájékoztatása szerint a most karantén alá vont településrészen 600 személy él, Cuza Vodă teljes lakossága pedig 3.586 fő. (G4Media.ro/hírszerk.)



