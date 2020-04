Johannis: május 15. után enyhíthetnek a szigorításokon

Május 15 után lehet enyhíteni a korlátozásokon, de csak akkor, amennyiben addig mindenki betartja az előírásokat, és amennyiben a halálozások és a megbetegedések száma csökkenőben lesz - jelentette be Klaus Johannis államfő, aki elmondta azt is, az enyhítések majd több lépcsőben fognak történni a szakértőkkel való egyeztetés során.



Az államfő megköszönte az ortodoxoknak a fegyelmezettséget, amelyet húsvétkor tanúsítottak, és elítélte azokat a látványos szabályszegéseket, amelyek az ország bizonyos részein megtörténtek.



Erélyesen elítélem az erőszakos megnyilvánulásokat - nyilatkozta, és hozzátette: a hatóságok minden ilyen esetben 'gyorsan', 'határozottan' és 'tisztán' lépnek fel.



Az államfő véleménye szerint ilyen akcióból 'kevés volt, de annál láthatóbb'. Hozzátette: 'vannak olyan emberek, akik nem értették meg, hogy miről van szó'. "Nem tolerálhatjuk az erőszakos megnyilvánulásokat' - szögezte le az államfő.



Az elnök elmondta, a majdani enyhítésekről nem "valaki olyan fog beszámolni, aki ezzel nem újra politikai tőkét akar majd magának", hanem majd ő és a kormány fog erről tájékoztatást adni.



Az elnök "aberrációnak" nevezte Adrian Streiniu-Cercel, a bukaresti Matei Balş Járványtani Intézet vezetőjének azon felvetését, hogy újra kellene indítani a gazdaságot, és a hatvanöt év felettieket össze kellene gyűjteni és elkülöníteni.



"El szeretném mondani az időseknek: nyugodjanak meg, senki nem fogja önöket karanténba zárni" - mondta az elnök, aki szerint az effajta kijelentések - akárha szakértők is mondják - pánikra adhatnak okot a lakosság körében.



"Kedveseim, ez nem fog megtörténni. Ez elfogadhatatlan. Szabad társadalomban élünk, egy olyan társadalomban, amely járvány esetén megvédi magát, de semmiképpen sem hozunk ilyen totalitárius intézkedéseket, másnak nem tudnám nevezni. Azt mondom az időseknek: maradjanak nyugodtan, senki sem jön, hogy karanténba vigye őket, senki sem fog embertelen eljárásokat alkalmazni velük szemben. Szükség esetén jövünk, és elmagyarázzuk önöknek, hogy mit kell tenniük azért, hogy megvédjék magukat e betegség ellen, de az állam semmiképpen sem fog olyan embertelen intézkedéseket bevezetni, amelyekről a 21. századi társadalomban még beszélni sem kellene" - hangoztatta az államfő.



Klaus Johannis kedden a Cotroceni-palotában a kormány több tagjával együtt értékelte ki a koronavírus-járvány kezelésére hozott intézkedéseket. (hírszerk./(agerpres))

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!