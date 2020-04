Dicsőszentmártonban a rendőrségnek kellett hazaküldenie az utcán zenét hallgatókat

Dicsőszentmárton egyik negyedében is intézkedniük kellett a hatóságoknak, ugyanis hétfőn egy több fős csoport, a kijárási tilalom és a szükségállapot szabályira fittyet hányva nagy hangerőn hallgatta a zenét az utcán. A rendőrség mostanáig 19 személyt azonosított be és bírságolt meg a helyiek közül.



A rendőrség közleménye szerint a negyedben lakók közül sokan megszegték az érvényben lévő korlátozásokat és a közrendet azzal, hogy a nyílt utcán nagy hangerővel kezdtek el zenét hallgatni. A közlemény szerint a rendőrség egységei kiszálltak a helyszínre, ahol az rendbontók rendkívüli elégedetlenkedéssel fogadták azokat a szóbeli utasításokat, miszerint az otthonukban kellene maradniuk, ezért a rendőrségnek minden egyes személyt vissza kellett parancsolnia az otthonába.



A Maros megyei rendőrség közölte, hogy a továbbiakban is fokozottan fogják figyelni a környéket, hogy megelőzzék a további rendbontásokat.



Az ortodox húsvét hétvégéjén szerte az országban történtek olyan rendbontások, ahol a lakók a szükségállapot miatti rendelkezéseket figyelmen kívül hagyták, és több helyen a hatóságok embereire is rátámadtak.



A hétvégi történésekre az államfő is reagált hétfőn, aki határozottan elítélte az erőszakos megnyilvánulásokat, és kijelentette, hogy ott, ahol az állampolgárok nem tartják be a szabályokat, a hatóságoknak gyorsan, határozottan és egyértelműen be kell avatkozniuk. (news.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!