Rendőrséghez fordul a Marosvásárhelyi Rádió a szerkesztőségben történt incidens kivizsgálása érdekében

Közleményt adott ki a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője abban az ügyben, hogy szerkesztőjük, Parászka Boróka esetében felmerült, hogy az egyik kollégája a munkahelyén fikailag bántalmazta volna és erre vonatkozó panasszal fordult a vezetőséghez.



A közlemény azzal kezdődik, hogy a rádió munkaközössége "a teljes transzparencia elszánt híve, határozottan elítél és elfogadhatatlannak tart mindennemű fizikai és érzelmi erőszakot." A Szász Attila főszerkesztő által jegyzett közlemény ugyanakkor jelzi, hogy a szerkesztőség a jogállamiság szabályait tiszteletben tartva úgy véli, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit egyaránt megillet, és mindenkinek joga van tisztességes jogorvoslathoz



"Amint a közösségi médiából, utóbb pedig a magyar nyelvű sajtóból értesülhettek, két szerkesztőségi kolléga munkahelyi konfliktusáról van szó, ennek egyes részletei azonban további kivizsgálást igényelnek – mivel a Marosvásárhelyi Rádió nem nyomozási, illetve igazságszolgáltatási szerv, az erre hivatott intézményekhez fordultunk. Ugyanakkor figyelembe véve a súlyos és kibékíthetetlen vádakat, a közmédia belső rendszabályzatában foglalt előírásoknak megfelelően belső kivizsgálást is kezdeményeztünk" -írja a közlemény.



A főszerkesztő hangsúlyozza, hogy a véleménynyilvánítási szabadság mindenkit egyenlően megillet, és mindig kiállnak kollégák mellett, ha emiatt éri őket támadás. "Célunk továbbra is a közérdekű, minőségi híradók és rádióműsorok biztosítása" - írja.



"Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy a nyilvánosság előtt zajló belső konfliktusok nem tesznek jót a rádió megítélésnek. Ezért elnézésüket kérjük a kollégák nevében is, és biztosítjuk Önöket arról, hogy ez nem hat ki a műsoraink minőségére" - áll a közleményben.



Szász jelzi, hogy a rádió munkatársai a koronavírusjárvány kitörése miatt bevezetett szükségállapotban egyébként is nehéz körülmények között és feszült légkörben dolgoznak azért, hogy a rádió minőségi tájékoztatást biztosíthasson, és nap mint nap ellássa közszolgálati teendőit.



A közlemény biztosítja ugyanakkor a hallgatókat arról, hogy a lehető legrövidebb időn belül rendezni fogják ezt az ügyet, végkifejletéről pedig tájékoztatni fogják őket.



"Mindent megteszünk az igazság kiderítése érdekében, és amennyiben bármilyen törvénytelenség bizonyítást nyer, garantáljuk, hogy nem marad következmények nélkül" - zárul a szöveg.



Parászka Boróka április 18-án, szombaton publikus Facebook-bejegyzést írt, melyben fotót tesz közzé egy karján keletkezett véraláfutásról, és azt állította, hogy napokkal azelőtt bántalmazták. De nem nem nevezte meg támadóját, és nem tette beazonosíthatóvá azt sem, hogy az eset a Marosvásárhelyi Rádióban történt, hanem ehelyett csak azt jelezte, a nőket ért bántalmazásra szeretné felhívni a figyelmet és a rendőrséghez kíván majd fordulni.







Másnap Kiss Dénes, Parászka kollégája szintén Facebook-bejegyzésben jelezte, hogy ő keveredett vitába 10 nappal azelőtt Parászkával, de kategorikusan tagadta, hogy bántalmazta volna, és utólag, egy másik bejegyzésben jelezte azt is, hogy jó híre védelmében jogi útra tereli az ügyet.







(hírszerk./közlemény)

