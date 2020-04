Rendkívüli: május 15. után mindenki szabadon mozoghat majd!

Kötelező lesz a maszkviselés május 15-e után a zárt tereken és a közlekedési járműveken - jelentette be Klaus Johannis államfő.



Egy másik fontos döntés is, amit a kormánnyal közösen hoztak, hogy május 15. után mindenki mehet személyes felelősségre vonatkozó nyilatkozat nélkül bárhová, ahová szeretne.



Klaus Johannis maga is maszkot viselt a bejelentése elején, mondván, így fogunk kinézni mindannyian május 15. utána a zárt terekben és a közszállítási járműveken.



Az elnök figyelmeztetett arra, hogy ezek az enyhítések azonban nem jelentik azt, hogy minden visszaállna a régi kerékvágásba, a szükségállapot ideje alatt minden más szigorítás érvényben marad.



Johannis azt mondta, szerda délután találkozni fog az oktatásügyi miniszterrel, hogy megbeszéljék, hogyan lehet az oktatást fokozatosan újraindítani.



"De ne gondoljuk, hogy május 15-e után minden szigorítás eltűnik. Egyesek igen, mások érvényben maradnak. Lépésről lépére fogunk enyhíteni" - mondta az államfő. (hírszerk.)

