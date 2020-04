Új nemzetközi „akadémiai otthona” van a BBTE-nek

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) a GUILD nemzetközi akadémiai szervezet (Guild of European Research Intensive Universities/ A kutatás-intenzív európai egyetemek céhe) tagjává vált, csatlakozva az eddigi 19 tagegyetemhez.



A GIULD a legfontosabb európai kutatóegyetemeket egyesíti 14 országból, amelyek célkitűzése az akadémiai intézmények, a kutatók és hallgatók érdekeinek érvényesítése, a kiválóság fenntartása, a közélet alapját képező bizalom kiépítése, illetve a tudásnak a közösség, a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődés szolgálatába való állítása.



A GUILD saját követelményrendszerén alapuló, 2018-tól elindított széleskörű elemzési folyamat (pl. nemzetközi egyetemi rangsorokban való helyezések, forrásbevonás, országos akadémiai reprezentativitás) eredményeként, valamint a 2020–2024-es időszakra vonatkozó új stratégiai elkötelezettségben a világszínvonalú egyetem elérését célzó törekvéseinek köszönhetően a BBTE meghívást kapott a GUILD szervezeti tagságra, és 2020. júniusában teljes jogú tagságra tesz szert.



A tevékenység hivatalos kezdésére Brüsszelben kerül sor, a GUILD iroda székhelyén, amikor a világjárvány körülményei lehetővé teszik ezt.



A BBTE jelenleg egy közel 50.000 személyt összefogó akadémiai közösség (az ország legnagyobb egyeteme is egyben), a nemzetközi egyetemi mezőnyben az egyik legnagyobb láthatósággal és hatással rendelkező felsőoktatási intézmény (az egyetemek nemzetközi helyezéseit összesítő Egyetemi Metarangsor első helyezettje a 2016/2017/2018/2019-es években), 1581-ig visszavezethető akadémiai hagyományokkal (Academia/Universitas Claudiopolitana – Kolozsvári Magyar Tudományegyetem – Universitatea Românească din Cluj –BBTE).



„A BBTE, híven a hagyományaihoz, mindig is elkötelezett volt a kiválóság iránt az európai/nemzetközi akadémiai térségben. Megtisztelő számunkra ez a meghívás, és mostantól a GUILD lesz az egyetem »akadémiai otthona«, és a BBTE ettől a pillanattól kezdve átfogóan vállalja a GUILD jövőképét és alapelveit, ahogyan ezek a szervezet elköteleződésében megjelennek. A BBTE számos reprezentatív egyetemi szervezet és szövetség, tekintélyes konzorciumok tagja országos és nemzetközi szinten. A GUILD azonban valami más: ez egy korlátozott számú partnerrel rendelkező tudományos közösség, a partnerek közé az akadémiai minőség elemzése és meghívás útján lehet bekerülni, közös jövőképpel és elkötelezettséggel, együttműködve mindenki fejlesztésében, illetve felvállalva az akadémiai tevékenységre vonatkozó nézeteket társadalmi szinten. A GUILD-ben való jelenlét révén a BBTE hangja felerősödik, nemcsak az országban, hanem nemzetközi szinten is. A mottónk: Traditio Nostra Unacum Europae Virtutibus Splendet, értékeinknek – Traditio et Excellentia – tehát ragyogniuk kell az európai térségben; nos, elérkeztünk ide, készen állunk a ragyogásra!” – nyilatkozta dr. Daniel David egyetemi tanár, a BBTE rektora.



A rektor hozzáfűzte, hogy „egy world-class egyetem innovatív tudást hoz létre magasszintű kutatás/tudomány útján, itt nem csupán mások által generált vagy járulékos helyi/területi ismereteket tanítanak (akár jól is) vagy használnak fel/adnak át (bármilyen hasznos is legyen az). Csakis a (kreatív) tudomány – (minőségi) oktatás – (innovatív) transzfer/kapcsolat a társadalommal hármasán keresztül formálhatjuk végzőseinket és oktatói közösségünket tudományos és/vagy szakmai vezetőkké, és csakis így hozhatunk létre versenyelőnyt a közösség/ország számára, amely egy ilyen egyetem otthona, ugyanakkor a világ számára is!



A BBTE hagyományosan ilyen világszintű szereplő, tevékenysége nem korlátozódik Kolozsvárra, Erdélyre vagy Romániára, hiszen jelen van, ahol csak szükséges, anélkül, hogy ez versenyhelyzetet teremtene a térségben működő helyi/regionális érdekeltségű egyetemekkel; a »win-win« logika alapján inkább partnerségről és egymást kiegészítő tevékenységekről van szó. Az együttműködés/komplementaritás logikáját egy globális egyetem (world-class) nemcsak a globális és a helyi/regionális érdekeltségű egyetemek, hanem a globális egyetemek közötti kapcsolatokban is felvállalja. Ebben áll GUILD szellemisége, és ezért van itt a BBTE!”



A GUILD angol nyelvű sajtóközleményének kibővített és közös verziója ITT olvasható. (közlemény)

