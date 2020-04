Diszkriminatívnak tartják az online órák kötelezővé tételét a Maros megyei diákok, mert több százezren maradnak ki a közoktatásból.



Maros Megyei Magyar Diáktanács (MDT) tagjai ugyan támogatják, hogy az oktatási rendszer minél előbb visszatérjen – a helyzethez mérten – a normális kerékvágásba, így a tanórák akár online módon is, de rendszeresen meg legyenek tartva, azonban előbb azt kérik a tanügyminiszériumtól: garantálja az online oktatáshoz szükséges feltételeket, hogy minden diák részt tudjon venni a közoktatásban.



Szerda este a Facebookon közzétett állásfoglalásában az MDT az Oktatási és Kutatási Minisztérium által elfogadott rendeletére reagált, amely állításuk szerint kötelezővé teszi az online tanórákon való részvételt.







Ezzel a rendelettel a Maros megyei diákokat tömörítő szervezet szerint az a gond, hogy több százezer olyan diák van Romániában, akik a technikai eszközök vagy az internet hiánya miatt nem tudnak részt venni az online oktatásban. És ez a diszkriminatív probléma pedig Maros megyét is súlyosan érinti.



Ennek ellensúlyozása érdekében javasolják a tanügyminisztériumnak, hogy a kormány anyagi alapot biztosítson, amiből rendeződhet a diákok internetkapcsolatának és digitális eszközeinek hiányából eredő diszkrimináció. Az online oktatás főleg a profilnak megfelelő érettségi tantárgyakra fókuszáljon; illetve az órák legyenek 40 percesek, mert „az online oktatásban való részvétel bizonyítottan sokkal leterhelőbb, mint a megszokott környezetben”.



Szepessy László, a Maros Megyei Magyar Diáktanács elnöke a Transindex megkeresésére elmondta, nagyon zavaró a kialakult helyzet, hiszen diáktanácsként mindig szem előtt tartják a diákközösség érdekeit, és jelenleg azt látják, hogy a kialakult helyzet azoktól veszi el a lehetőséget a tanulástól, akiknek egyébként is nehezebb a helyzetük, szegénységben élnek. Ezáltal az esélyegyenlőség nagy mértékben sérül, hiszen azok a diákok, akik eddig a legjobb iskolákba jártak, azoknak majdhogynem minden feltétel adott, hogy tovább fejlődjenek, viszont a diákok többsége nem ilyen iskolákba jár, ebből adódóan még nagyobb mértékben nőhet a különbség a tudás megszerzésében.



Szerinte a romániai háztartások kb. az egyharmadának nincs internethez hozzáférése. Ebből kiindulva Maros megyében több ezer diák marad ki az online oktatásból, akiknek helyzete mind máig megoldatlan.



„Az országos, illetve a megyei román diáktanáccsal folyamatosan egyeztetünk és már egy aláírásgyűjtési akciót is elindítottunk. Az Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségével (MAKOSZ) közösen próbálunk megoldást találni a helyzetre” – mondta Szepessy László.

