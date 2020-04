Sztrájkoltak Kolozsváron a Glovo futárjai, mivel a cég csökkentette a kilométerek utáni bónuszokat

A Glovo futárvállalat több kiszállítója is sztrájkolni kezdett szerda délután a kolozsvári Széchenyi téren (Piața Mihai Viteazul), amiért a vállalat 1,5%-ról 1,1%-ra csökkentette a megtett kilométerek után járó bónuszokat.



A sztrájkolok követelték, hogy emeljenek a kilométerbónuszon és a vállalat vegye figyelembe, hogy jelen helyzetben mekkora veszélynek vannak kitéve a futárjai, akiknek nap mint nap kliensekkel kell találkozniuk és ügyelniük kell arra is, hogy száz százalékban betartsák a szükségállapotban előírt szabályokat. A futárok úgy vélik, hogy a cégnek inkább 1,8%-ra kellene emelnie a kiszállításokért járó bónuszokat, nem pedig azt várnia el az alkalmazottaitól, hogy jelen helyzetben „szinte ingyen” dolgozzanak.



A stiridecluj.ro szerint egy Kolozsváron dolgozó Glovos futár naponta akár 30 kilométert is megtesz és közel 10 rendelést tud kiszállítani, egy rendelés után pedig 5 és 10 lej közötti összeget keres.



Az eset kapcsán megszólalt a vállalat is, ők az állítják, hogy a kiszállítási bónuszt nem csökkentették, hanem egységesítették az összes romániai városban, ahol működnek, és ez a futárok esetében csak minimális csökkenést jelent.



Állításuk szerint a futárjaik bére egy alapjövedelemből áll, amelyhez hozzáadódik a megtett kilométerek és a várakozási percek díja is. Szerintük, mivel az úgynevezett bónuszegyüttható egységes lett az egész országban, ez a kiszállítási bónuszok enyhe százalékbeli csökkenéséhez vezetett, de az annyira jelentéktelen, hogy a futárjaik bérét egyáltalán nem érinti, akik megrendelésenként továbbra is 15 és 16 lej közötti összeget, vagy óránként 20 lejes összeget keresnek. (stiridecluj.ro/hírszerk.)



