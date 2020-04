Belügyminiszter: várhatóan még hónapokig nem lehet majd több száz fős esküvőket tartani

Május 15-e után sem lehet majd több száz fős esküvőket szervezni - jelentette ki Marcel Vela belügyminiszter szerda esti videóüzenetében.



Vela a Facebookon közzétett videófelvételen válaszolt a lakosság részéről beérkező kérdésekre. A nagyszámú vendégsereget feltételező esküvőkről azt mondta: valószínűnek tartja, hogy azokat még a május 15-e után várható lazítás után sem lehet megtartani, mert a koronavírus terjedése május közepén sem fog megszűnni. 'Nem adok most hivatalos választ önöknek, de nem hiszem, hogy május 15-én megszabadulunk a koronavírustól. Nincs szó arról, hogy május 15-én a vírus leáll és tart egy szünetet. Továbbra is óvatosak kell hogy legyünk, védenünk kell magunkat, maszkot viselnünk, kezet mosnunk, háromnál többen ne gyűljünk össze beszélgetni, tartsuk be a társadalmi távolságtartást. Egyes tevékenységek újraindulnak, de bizonyos feltételek mellett' - mondta Vela.



A több száz vendég összegyűlését feltételező eseményekről, például az esküvőkről a belügyminiszter azt mondta: a házasságkötést meg lehet majd tartani, de csak szűk körben, és 8-nál több ember valószínűleg csak augusztus végétől ünnepelhet együtt. Mindez a COVID-19 járvány következő periódusban történő alakulásától függ.(agerpres)

