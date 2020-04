Ingyen osztana maszkokat a kormány az alacsony jövedelmű, fertőzésveszélynek kitett személyeknek

A kormány megoldást próbál találni arra, hogy ingyen szájmaszkokat biztosítson azoknak a fertőzésveszélynek kitett személyeknek, akik minimálbérből élnek - mondta csütörtökön Ludovic Orban.



A miniszterelnök a Cantacuzino Orvosi-Katonai Kutatóintézetben tett látogatása alkalmából úgy nyilatkozott, miután a termelők megkapják a jóváhagyást a védelmi minisztériumtól, jelentősen megnő a szájmaszkok hazai gyártásának kapacitása. Az alacsony jövedelmű, fertőzésveszélynek kitett személyek a kormány tervei szerint ingyen fogják kapni a szájmaszkokat - mondta Orban.



Ugyanakkor megerősítette Virgil Popescu gazdasági miniszter korábbi állítását, akinek becslése szerint májusban a romániai szájmaszk-gyártás eléri a napi egymillió darabot. Május 15-éig, vagyis a maszkviselés kötelezővé válásának dátumáig jelentősen meg kell növelni a gyártási kapacitást, és külföldi forgalmazóktól tartalékokat is be kell szerezni, tette hozzá a kormányfő.



Orban köszönetet mondott azoknak a cégeknek, amelyek az eredetileg értékesítésre beszerzett maszkok millióit ingyen, vagy éppen csak beszerzési áron adták tovább közszolgálati célokra.



A jelek szerint május 15-étől valóban feloldják a kijárási tilalmat



Egyelőre úgy tűnik, hogy május 15-étől valóban feloldják a kijárási tilalmat, de egy sor szabályt továbbra is be kell majd tartani - mondta Ludovic Orban miniszterelnök, aki csütörtökön a a Cantacuzino Orvosi-Katonai Kutatóintézetben tett látogatást.



A miniszterelnök azt mondta, a jelek szerint május 15-étől valóban nem kell már saját felelősségre nyilatkozatot írni a lakásból való kilépéskor, és a közlekedés jogát sem kötik többé a katonai rendeletekben pontokba szedett indítékokhoz, de továbbra is érvényben lesz a gyülekezés tiltása. Nyilvános helyeken tehát továbbra nem gyűlhet majd össze háromnál több ember.(agerpres)



Nyitókép: Pixabay

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!