Kelemen Hunor: a parlament döntsön az önkormányzati választás időpontjáról, ne a kormány

Már az Orban-kormány beiktatásakor világos volt, hogy a koronavírus járvány miatt nem lehet önkormányzati választást szervezni májusban-júniusban, mondta Kelemen Hunor.



Az RMDSZ elnöke szerint is egyértelmű volt számukra, hogy ha nem tudjuk az önkormányzati választást megszervezni, akkor meg kell hosszabbítani a polgármesterek, megyei tanácselnökök, helyi és megyei tanácsosok mandátumát.



„Az RMDSZ a társkezdeményezője volt az erre irányuló törvénytervezetnek, amelyről csütörtökön tárgyal és szavaz a parlament. Nincs itt semmi látnivaló, mondhatnánk. Csakhogy a tervezet benyújtása után a kormány is előállt egy sürgősségi kormányrendelettel, amely szintén szabályozná az önkormányzati választás megszervezésének idejét. Ezzel a kormány ismételten nem tartotta be az Alkotmánybíróságnak egy döntését. Ezúttal azt, amely világosan kimondja: ha van törvénytervezet parlamenti eljárásban, akkor azt a területet sürgősségi kormányrendelettel nem lehet szabályozni, azaz nem lehet közbelépni”- mondta az RMDSZ elnöke.



Kelemen Hunor szerint a jóérzés és a demokratikus gyakorlat a mostani sürgősségi helyzetben is megkívánja azt, hogy a kormány tartsa be az Alkotmánybíróság döntését!



„Legyen párbeszéd a kormány és a parlament között. Akkor is szükség van erre, ha a kormánynak abszolút többsége van a parlamentben, de még inkább a mostani helyzetben, amikor egyszínű, kisebbségi kormánya van Romániának. A kormány azt várja, hogy partnerre leljen a parlamentben, de közben elutasítja a párbeszédet. Ez nem helyes, emiatt egyre csökken a bizalmunk benne! Ezért is van szükség arra, hogy a parlament döntsön a választások időpontjáról”- mondta. (közlemény)



Nyitókép: Kelemen Hunor/Facebook

