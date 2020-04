Kötelezővé tenné az online oktatást az új tanügyminiszteri rendelet

Monica Anisie tanügyminiszter új rendelete szerint kötelezővé teszik az online oktatást, ezzel párhuzamosan pedig igyekszenek megteremteni minden diák számára a lehetőséget, hogy bekapcsolódhasson a rendszerbe.



A jogszabály szerint a tanügyminisztérium a tanárok, diákok és szülők rendelkezésére bocsátja az online tananyagot. Egyebek mellett a már létező educred.ro oldalon tesznek elérhetővé különféle ingyenes oktatási platformokat.



Emellett a rendelet szerint az iskolák, a tanfelügyelőségek és a helyi önkormányzatok közös feladata lesz, hogy az online oktatáshoz szükséges eszközökről, illetve az internet-hozzáférési lehetőségről gondoskodjanak az iskolák számára.



Az iskolák feladata lesz felügyelni, hogy részt vesznek-e a diákok illetve a tanárok az online órákon. Erről rendszeresen jelentést írnak majd az oktatásügyi tárcának, ahogy arról is, hogy miként működik az iskolában az online rendszer, illetve hogy milyen problémákkal szembesülnek.



A rendelet szerint egyes tantárgyak esetében megadják a lehetőséget arra, hogy a felmérőket is online bonyolítsák le. A iskolák emellett tervet kell készítsenek arra nézve, hogy miként pótolják be a tananyagot azokkal a diákokkal, akik objektív okok miatt nem tudnak részt venni az online oktatásban.



Hogy a diákok mikortól látogathatják ismét az iskolákat, egyelőre nem tudni. Bár Klaus Johannis államelnök arról beszélt tegnap, hogy május 15-től feloldják a kijárási korlátozásokat, ez nem biztos, hogy azt is jeleni majd, hogy újraindul az iskolákban folyó oktatás.



Monica Anisie a Digi24-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy fokozatosan indulna újra a tanítás az iskolákban a szükségállapot megszűnte után. Úgy vélte, a tanév lezárása csak egy-két hetet csúszna az eredetileg tervezett időponthoz képest . A tárcavezető szerint lehetséges, hogy előbb csak a végzős évfolyamok vizsgák előtt álló diákjait hívják vissza az iskolába.



Azt sem tartotta kizártnak,, hogy az osztályonkénti diáklétszámot megfelezik, hogy egyszerre 15-nél több gyerek ne tartózkodjék a tanteremben. A miniszter szerint a diákok és a tanárok egészsége a legfőbb szempont számukra, ezért ennek rendelik alá az intézkedéseiket. (edupedu.ro, digi24.ro, hírszerk.)



