László Attila: támogatjuk a sürgősségi intézkedéseket, de nem szabad a szükségállapot után visszaélni velük

A szükségállapot ideje alatt rendkívüli intézkedéseket foganatosíthat az Egészségügyi Minisztérium – az erről szóló sürgősségi kormányrendelet jóváhagyását támogatta az RMDSZ. Így rezidens orvosokat és önkénteseket is alkalmazhatnak a kórházakban, a szaktárca vezetője pedig egy-egy kórház menedzsmenti kérdéseiben is közvetlenül dönthet, rendelkezhet például az alkalmazások és elbocsátások felett is.



„Fontos, hogy a szükségállapot ideje alatt az egészségügyi rendszer képes legyen a járvánnyal megküzdeni és minden beteget ellátni, ezért az RMDSZ szenátorai is támogatták a rendelet jóváhagyását a mai plénumi szavazáson” – mondta el László Attila RMDSZ-es szenátor. A felsőház egészségügyi bizottságának elnöke ugyanakkor felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a most jóváhagyott intézkedések csak a szükségállapot idejére szólnak, és káros lenne, ha azok utólag is érvényben maradnának.



„Az egészségügyi rendszert decentralizálni, nem központosítani kell. A rendszer ez irányú reformját az RMDSZ-es egészségügyi miniszterek kezdték el, és a Szövetség mindig támogatta és támogatni fogja azokat a szabályozásokat, amelyek a helyi szinten meghozott döntéshozást segítik elő” – monda el Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.



Az önkormányzati alárendeltségbe lévő kórházak nagy részének infrastrukturális fejlődése annak köszönhető, hogy 2010-ben az RMDSZ megvalósította a kórházak decentralizációját, emlékeztetett Cseke Attila. „Helyi önkormányzatok kezébe került a döntési jog, közösségünk ennek köszönhetően fejlődni tudott” – mondta a volt egészségügyi miniszter.



László Attila, az RMDSZ egészségügyi szakpolitikusa elmondta: a szakbizottsági munkálatok alatt kiegészítették a kormány tervezetét. A módosítás azokat érinti, akik a járvány ideje alatt a kórházakban segítettek a betegség leküzdésében, és önzetlen munkájukkal koronavírusos betegeket láttak el. A járvány után alkalmazni lehet majd őket, fogalmazott az RMDSZ-es szenátor. (közlemény)

