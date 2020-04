Asztalos Csaba: inkább az online rendszerben kellene végigvinni a tanévet

Úgy véli az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanács (CNCD) elnöke, hogy május 15. után sem kellene látogatniuk az iskolákat a diákoknak, ehelyett azt látná jónak, ha online rendszerben fejeződne be a tanév.



Asztalos Csaba szerint túlzsúfoltak az iskolák és logisztikai szempontból nem oldható meg az, hogy a szociális távolságtartás szabályainak megfelelően történjen a tanítás az osztálytermekben. Mint elmondta, a kijárási korlátozások bevezetésekor már a tananyag vége felé jártak a végzős osztályokban, a záróvizsgákkor pedig amúgy is csak az első félévi tananyagot kérik számon a diákokon.



Jövőtől hetente egy napot a digitális oktatásra lehetne szánni



Úgy vélte továbbá, hogy a hagyományos oktatásra való visszatérés erőltetése helyett arra kellene helyezni a hangsúlyt, hogy az őszi iskolakezdésig tegyék pontra az online oktatási rendszert, mivel a mostani krízishelyzet rámutatott arra, hogy egyáltalán nem állunk jól ezen a téren.



Asztalos Csaba szerint a következő tanévtől be kellene vezetni azt, hogy hetente vagy kéthetente egy nap online rendszerben működjön az oktatás a romániai iskolákban, hogy megfelelő módon legyen begyakorolva a módszer, amelyet világszerte sikeresen alkalmaznak.



Az edupedu.ro kérdése nyomán, miszerint érkeztek-e hozzá panaszok a tanügyi rendeletek diszkriminatív jellege miatt, az elnök kifejtette: kapott leveleket arra vonatkozóan, hogy vannak olyan diákok, akik hátrányos helyzetbe kerültek az online oktatásra való áttérés miatt. Ezeknek a gyerekeknek ugyanis a digitális eszközök és/vagy az internet-hozzáférés hiánya miatt nincs lehetőségük rácsatlakozni a hálózatra.



Asztalos szerint viszont a tanügyminiszter legutóbbi rendeletét figyelmesen el kell olvasni, mert aszerint csakis azokon a diákokon kérhető számon az online órákon való részvétel, akiknek valóban megvan a lehetőségük követni az online térben folyó oktatást.

