A Galac megyeiek nem bírnak ellenállni a kísértésnek, egy nap alatt 70 ezer eurónyi büntetést róttak ki a hatóságok

Úgy tűnik, a galaciakat már nem hatják meg a katonai rendeletek, ugyanis a megyében rekordszámú, több mint 70 000 eurónak megfelelő pénzbírságot szabtak ki egy nap alatt azok számára, akik nem tartották tiszteletben a hatóságok által előírt szabályokat.



Történt ugyanis, hogy a megyei Közegészségügyi Igazgatóság ellenőrei elindultak az otthoni elkülönítésre küldött személyek ellenőrzésére, és megállapították, hogy ezek többsége nem tartja tiszteletben a szabályokat. A hatóságok több mint 300 ezer lej értékben róttak ki bírságot – írja a digi24.



A Galac megyei prefektúra képviselői elmondták, egy nap alatt 161 személyt ellenőriztek, ebből 132 esetben találtak valamilyen kihágást a kijárási szigorítások be nem tartására vonatkozóan. Ezen kívül további 80 esetben is szabálysértést állapítottak meg, ebből 54-et a forgalomkorlátozással kapcsolatos intézkedések be nem tartásáért állapították meg.



A hatóságok adatai szerint Galac megyében 480 ember van intézményesített karanténban, további 409-en otthoni elszigetelés alatt. (digi24, hírszerk.)



