Orvosigazgatóként már nem dolgozhat az a suceavai orvos, aki munkába rendelte a COVID-gyanús kollégáit

Távozik posztjáról Mircea Macovei, a Suceava Megyei Sürgősségi Kórház orvosigazgatója és Mihaela Hrenceniuc, az intézmény ápolási igazgatója is, közölte a G4Media.ro-val Ionel Oprea államtitkár



Az államtitkár szerint mindkét szakember saját maga kérte, hogy bontsák fel a szerződésüket, Mircea Macovei azonban továbbra is az intézmény orvosa kíván maradni.



Macovei pénteken tért vissza a munkahelyére, miután felépült a koronavírusból. Ő volt az az igazgató, aki egy hamis miniszteri rendeletre hivatkozva behívta a munkahelyükre azokat az orvosokat is, akiknél már egyébként felmerült a koronavírus gyanúja, többük műtétet is végzett.



Az orvosigazgató döntései is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a kórházban nagyon megugrott a fertőzött esetek száma, ez pedig oda vezetett később, hogy egész Suceavát le kellett zárni, írja a portál.



Az orvosigazgató lemondásához egyébként az is vezethetett, hogy Ludovic Orban miniszterelnök csütörtökön közölte az Egészségügyi Minisztériummal, hogy nem fogadja el Macovei visszatérését az orvosigazgatói posztra, a miniszterelnök pedig a szükségállapot miatt rendelkezik a romániai kórházak irányításával kapcsolatos hatáskörrel. (G4Media.ro/hírszerk.)

