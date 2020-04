A korlátozások lazítása után egészségügyi szűrést vezethetnek be az iskolákban és munkahelyeken

A romániai fertőző betegségek kezelésével megbízott műszaki-tudományos csoport azt fontolgatja, hogy a járványügyi korlátozások lazításakor egészségügyi szűrést vezetnek be az iskolákban és munkahelyeken.



Erről Ludovic Orban miniszterelnök számolt be pénteken, miután részt vett az említett testület ülésén.



Orban elmondta, az ülésen felleltározták a járvány indokolta korlátozó intézkedéseket, és kiértékelték azok eredményességét. Ugyanakkor a tiltások fokozatos feloldásának módjáról is megkezdték a tanácskozást.



Beszámolója szerint több ötlet is felmerült, például az, hogy elektronikus lázmérőket használva egészségügyi szűrést vezessenek be az iskolákban és munkahelyeken. Az elképzelés szerint azokat a személyeket, akiknél a mérőeszköz 37 foknál magasabb testhőmérsékletet mutat, nem engedik majd be az intézménybe és azonnal orvosi vizsgálatnak vetik alá - mondta Orban.(agerpres)

