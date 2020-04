Kiállt a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője mellett az Erdélyi Magyar Televízió

Közleményben állt ki a Marosvásárhelyi Rádió - utóbbi időben sokat támadott - főszerkesztője, Szász Attila mellett az Erdélyi Magyar Televízió szerkesztősége.



Szász régóta egy Ferencz Zsombor nevű marosvásárhelyi "hobbiújságíró" célkeresztjében áll, aki azt sérelmezi, hogy "túl liberális" az általa vezetett rádió, és különösen az nem tetszik neki, hogy Parászka Boróka is része a szerkesztőségi csapatnak. Ferencz még 2016-ban kezdett lejárató hadjáratba Parászka ellen, akkor aláírásokat gyűjtött azért, hogy rúgják ki az újságírót.



Ferencz évek óta működtet egy Facebook-oldalt is, amelynek néhány száz kedvelője van és ahol a "rádió visszaszerzését" tűzte ki célul. Az indulatok az elmúlt időszakban akkor izzottak fel ismét, amikor Parászka Boróka a közösségi médiában azt állította, bántalmazás áldozata lett, később pedig kiderült, hogy munkahelyi incidensről van szó. A történteket jelenleg a rendőrség vizsgálja.



A szintén Marosvásárhelyen működő ETV közleménye azt írja: "A Marosvásárhelyi Rádió a romániai magyar nyelvű média egyik legfontosabb pillére. Több mint fél évszázada alatt az erdélyi, a székelyföldi magyarság hiteles, pontos tájékoztatását biztosította, és teszi ezt minden kétséget kizáróan ma is".







Szerintük ebben hatalmas szerepet játszik Szász Attila, az intézmény jelenlegi főszerkesztője, aki "valós és megkérdőjelezhetetlen értékek mentén, a legkörültekintőbb precizitással, újságírói szakértelemmel irányítja kollégái munkáját, követeli meg azokat a szakmai kiegyensúlyozottsággal párosuló normatív alapelveket, amelyeknek ő maga is feltétel nélküli híve. Nem kevesebb a szerkesztők, riporterek, technikai munkatársak érdeme sem, akik számára nem kérdés, hogy Székelyföld hangjának sokszínűségében helye kell hogy legyen minden demokratikus véleménynek.

Éppen ezért határozottan elítéljük azt a hosszú ideje zajló lejáratási kampányt, amelynek egyetlen célja a Marosvásárhelyi Rádió, valamint a Szász Attila elhiteltelenítése" írják.



Véleményük szerint Ferencz Zsombor Facebook-oldala folyamatosan "félretájékoztat, és aljas módon manipulál", és egy olyan intézményt akar elhallgattatni, amely a közszolgálatiságot tiszteletben tartva "nem címkéz, nem rekeszt ki, nem hallgat el. Hitelesen, pontosan, naprakészen tájékoztat, teret biztosít a vitának, az egymásnak ellentmondó véleményeknek, képviseljenek jobb- vagy baloldali, konzervatív- vagy liberális eszméket, meggyőződéseket".



Úgy vélik, a médiaintézményt nem balliberális, hanem "ugyanúgy liberális, konzervatív vagy éppen kereszténydemokrata, azaz felvállalja, és, ellentétben Ferencz Zsomborral, értékesnek tartja mindazokat az ideológiákat, amelyek tiszteletben tartják az emberi- és szabadságjogokat."



"Az Erdélyi Magyar Televízió teljes munkaközössége elítéli a gyűlöletbeszédet, a kirekesztő manipulatív diskurzust, határozottan állítva, hogy annak nincs helye az erdélyi magyarság körében. Egyértelműen elutasítja a Marosvásárhelyi Rádió és a Szász Attila ellen irányuló lejárató kampányt, amellyel egy szűk érdekcsoport megpróbálja aláásni a nagy múltú intézmény tekintélyét" - áll még a közleményben.



Indoklásként a végén azt írják: fontosnak tartják, hogy hasonló helyzetben szolidaritást vállaljanak mindazok, akik sajtóban dolgoznak, hiszen együtt, összefogva minden bizonnyal felülkerekedhetünk azokon, akik a szólásszabadságot, a sokszínűséget, a demokrácia alapértékeit próbálják sárba tiporni.



Korábban Parászka Boróka ügyében a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) is állásfoglalást bocsátott ki, amelyben azonban nem említenek neveket, viszont azt írják, hogy "a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségében történtek nem minősülnek sajtóetikai vétségnek, jellegük munkahelyi konfliktus képét mutatja, ami személyes ellentétbe csapott át".



"Mivel az ügyben értesüléseink szerint rendőrségi nyomozás is folyik, a MÚRE nem tartja etikusnak, hogy e konfliktus esetében, annak jogerős befejezéséig bármelyik fél mellett vagy ellen állást foglaljon" - teszik hozzá.



Ugyanakkor úgy vélik, hogy a vezetőség nem tett meg mindent: "aggodalomra ad okot, hogy a Marosvásárhelyi Rádió magyar adásának vezetősége nem lépett fel kellő határozottsággal a kialakult konfliktus szerkesztőségen belüli kezeléséért" - írják még az állásfoglalásban.



(közlemény/hírszerk.)

