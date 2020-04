Államtitkár: a családorvosoknak folytatniuk kell a védőoltás programot

Az egészségügyi minisztérium felszólítja a családorvosokat, hogy folytassák a védőoltás programot - hangoztatta egy pénteki szakkonferencián Andrei Baciu államtitkár.



A szakember azt mondta: bár koronavírus-járvány van, az oltási rendet be kell tartani, hisz egy egész sereg betegség megelőzhető a megfelelő időben szerzett immunitással.



Talán most látjuk a leginkább, hogy milyen szükség van egy védőoltásra, beleértve a COVID-19-et is - mondta az államtitkár.



Véleménye szerint növelni kell az immunizálási szintet azon betegségeknél is, amelyeknél nem kötelező a vődőoltás, például az influenza esetében. Elmondta: a minisztérium már elindította a beszerzést az őszi, influenza elleni oltásra.



Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy az új koronavírus-járvány mellett egy kanyarójárvány közepén vagyunk. Romániában az április 17-éig bejelentett kanyaró esetek száma 19.813, ebből sajnos 64 halállal végződött - tette hozzá Baciu.



Felhívta a figyelmet, hogy bár most a koronavírus-járványon van a hangsúly, a többi kór "nem tart szünetet". (agerpres)

