Szükséges az oltási törvény, a kanyaró elleni oltást az egyévesek 85%-a kapta meg csak

Az oltási törvényre feltétlenül szükség van - jelentette ki egy pénteki szakkonferencián Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke, aki hozzátette: a törvény túlságosan is hosszú ideje van a parlamentben anélkül, hogy érdemi döntést hoztak volna.



A szakember hozzátette: 2009-től kezdve Romániában az oltottsági szint mintegy 10%-15%-ot csökkent.



Emlékeztetett: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 95%-os beoltottságot tart kielégítőnek, ami gyakorlatilag védelmet nyújtana a megelőzhető fertőző betegségek ellen. Nem mindenütt van törvény, de Dániában például, mindenféle jogszabály nélkül az oltottsági szint 95%-98%-os.



Rámutatott: Romániában a kanyaró elleni oltás az egyévesek körében 85, az ötévesek körében 65 százalékra esett vissza, aminek következtében egy megelőzhető betegségből 20 ezer eset van, és ezek közül eddig 64 halállal végződött.



A Román Mikrobiológiai Társaság elnöke szerint az oltási törvényre már csak azért is szükség van, mivel jelenleg Romániában nem lehet hosszabb ideig vakcinákat tárolni.



"A vakcina nem tökéletes, nincs olyan tökéletes védőoltás, amely 100%-ban immunitást generál, és az oltás beadása ellenére marad a gyerekeknek egy olyan kis százaléka, amely nem immunizált a betegséggel szemben. És akkor, ha az oltottsági arány 95% alá csökken - amely a WHO célkitűzése -, fertőzésgócok alakulhatnak ki vakcinával megelőzhető betegségek esetében" - magyarázta a szakember, aki szerint valószínűleg ezt történt a kanyaróval is.



Rafila felhívta a figyelmet az influenza elleni oltás fontosságára, amely a koronavírus világjárvány miatt még nagyobb jelentőséggel bír, hisz ősszel várhatóan párhuzamosan terjed majd a két légútimegbetegedés-járvány. (agerpres)

