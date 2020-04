Ausztria éjszakai vonatokkal visz munkásokat Romániából

Ausztria úgy döntött, hogy május 2-ától heti egy éjszakai vonatot indít, amely Romániából Ausztriába visz munkásokat, elsősorban ápolókat - jelentette a Reuters.



Az osztrák biztosítási rendszer függővé vált a kelet-európai munkaerőtől, ezért a hatóságok megnyitották a határokat a közeli országok, elsősorban Szlovákia, Csehország, Szlovénia és Magyarország felé, ám a román munkásokra is szüksége van.



Az osztrák hatóságok a vonat mellett döntöttek, amely több személyt tud szállítani, mint egy repülőgép, és a fizikai távolságot is meg lehet tartani az utasok között.



A Temesvár és Bécs közötti folyosón egyelőre heti egy vonatot indítanak, de ezek számát akár heti háromra emelhetik - jelentette be Caroline Edtstadler. Az európai ügyekért felelős osztrák miniszter hozzátette: Ausztriában 33 ezer személy szorul állandó felügyeletre. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!