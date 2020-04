Leváltották a romákat bántalmazó Giurgiu megyei rendőrfőnököt

Leváltották hivatalából azt a Girgiu megyei rendőrt, akiről a héten olyan felvételek jelentek meg, hogy a földön fekvő romákat bántalmaz.



Bolintin Vale város rendőrfőnökéről nemrég videó került ki a közösségi médiába, ennek megjelenése után 24 óra sem telt el, hogy menesszék, ugyanakkor bűnügyi eljárás is indult ellene.



Az eset egy ház udvarán történt, ahová hatóságok azért érkeztek ki, mert többen is ünnepséget tartottak a kijárási tilalom ellenére.



A rendőrfőnök agresszív megnyilvánulásait valakinek sikerült levideóznia és feltennie az internetre. A felvételen látszik, hogy a ház előtt több személyt is lefektettek a földre a hatóságok, az egyiküket pedig obszcén mondatok kíséretében kegyetlenül bántalmazza a rendőrfőnök.



Cătălin Georgescu, a Giurgiu megyei rendőr-főfelügyelőség vezetője az eset kapcsán elmondta, hogy a hatóság emberei múlt szombaton szálltak ki a helyszínre, ahol már pénteken konfliktus alakult ki két család között.



Szombaton az egyik udvar előtt ünnepséget rendeztek, ahol hangosan hallgatták a zenét és alkoholt fogyasztottak. A helyszínen a rendőrök összesen 13 ezer lejre bírságoltak.



Az eset kapcsán az ügyészség mellett a belügyminisztérium is vizsgálatot indított. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!