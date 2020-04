A Marosvásárhelyi Rádió visszautasítja a vádat, miszerint véleménydiktatúra lenne náluk

Állásfoglalást tett közzé a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztősége, amelyben az utóbbi időben őket ért vádakra kívánnak reagálni. Azt írják, határozottan elutasítanak minden „véleménydiktatúrára”, ideológiai elkötelezettségre vonatkozó állítást, nem ilyen szempontok mentén készítenek műsorokat, és nem bélyegeznek meg senkit, sem világnézeti, sem vallási, vagy egyéb mássága miatt.



"Ezúton is elítélünk és elhatárolódunk minden erőszakos, agressziót kiváltó vagy legitimáló megnyilvánulástól, és tiltakozunk mindennemű kirekesztés, uszítás és megbélyegzés ellen" - áll a közleményben.



Mint írják: a szerkesztőségükben is vannak konfliktusok, és ezeket igyekeznek intézményen belül kezelni. "És természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, időnként tévedünk, de biztosítjuk Önöket, hogy kollégáink jóhiszeműen, legjobb tudásuk szerint végzik rádiós munkájukat"- áll az állásfoglalásban.



Emlékeztetnek rá, hogy a Marosvásárhelyi Rádió 62 éves története során talán most tekinthető leginkább a hallgatókénak, hisz egy ötéves folyamatos építkezés eredményeként 2018. márciusától 24 órás önálló tartalommal rendelkeznek, amelyből 22 órát magyar nyelven, kettőt pedig német nyelven sugároznak. "A rádiónk 1958-tól 1985-ig, illetve 1989 decemberétől napjainkig nem csupán dokumentálta a székelyföldi valóságot, hanem közéletünk meghatározó fóruma volt"- írják.



Emlékeztetnek továbbá arra, hogy szintén az elmúlt évek munkájának köszönhetően folyamatosan bővült a frekvenciahálózat is. Jelenleg három ultrarövid hullámú és egy középhullámú frekvencián sugároznak egész nap magyarul, és a továbbiakban is arra törekszenek, hogy minél jobban lefedjék a teljes adáskörzetet. Ugyanakkor a rádió bárhol a világon elérhető a honlapjukon, a Facebook-oldalukon vagy okostelefonra fejlesztett alkalmazáson keresztül.



A szerkesztőség szerint több mint negyven, különböző formátumú és tematikájú műsoruk révén egy olyan műsorrácsot kínálnak, amelyben mindenki megtalálja a számára hasznos, tájékoztató és szórakoztató tartalmat.



A közlemény hosszan taglalja, mennyi féle munkában elkötelezett a csapat, és jelzi: "a kollégáik most is, a koronavírus-járvány idején, nehéz és feszült helyzetben mindent megtesznek, hogy maradéktalanul ellássák közszolgálati teendőiket"



"Mi ezeket (a műsorokat - a szerk. megj.) nem elvettük, hanem tiszta szívből, meggyőződésből tettük és tesszük ezután is. A Marosvásárhelyi Rádió a leghallgatottabb magyarul sugárzó rádió – nem élünk vissza az Önök bizalmával, és nem fogjuk hagyni, hogy bárki ellehetetlenítse munkánkat"- írják.



A rádió és annak főszerkesztője, Szász Attila régóta egy Ferencz Zsombor nevű marosvásárhelyi "hobbiújságíró" célkeresztjében áll, aki azt sérelmezi, hogy "túl liberális" az általa vezetett rádió, és különösen az nem tetszik neki, hogy Parászka Boróka is része a szerkesztőségi csapatnak. Ferencz még 2016-ban kezdett lejárató hadjáratba Parászka ellen, akkor aláírásokat gyűjtött azért, hogy rúgják ki az újságírót.



Ferencz évek óta működtet egy Facebook-oldalt is, amelynek néhány száz kedvelője van és ahol a "rádió visszaszerzését" tűzte ki célul. Az indulatok az elmúlt időszakban akkor izzottak fel ismét, amikor Parászka Boróka a közösségi médiában azt állította, bántalmazás áldozata lett, később pedig kiderült, hogy munkahelyi incidensről van szó. A történteket jelenleg a rendőrség vizsgálja.



Szász Attila mellett nemrég közleményt adott ki az Erdélyi Magyar Televízió szerkesztősége, az ügy kapcsán pedig megszólalt a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) is, ebben nem említenek neveket, viszont azt írják, hogy "a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségében történtek nem minősülnek sajtóetikai vétségnek, jellegük munkahelyi konfliktus képét mutatja, ami személyes ellentétbe csapott át".



"Mivel az ügyben értesüléseink szerint rendőrségi nyomozás is folyik, a MÚRE nem tartja etikusnak, hogy e konfliktus esetében, annak jogerős befejezéséig bármelyik fél mellett vagy ellen állást foglaljon" - teszik hozzá.



Ugyanakkor úgy vélik, hogy a vezetőség nem tett meg mindent: "aggodalomra ad okot, hogy a Marosvásárhelyi Rádió magyar adásának vezetősége nem lépett fel kellő határozottsággal a kialakult konfliktus szerkesztőségen belüli kezeléséért" - írják még az állásfoglalásban.



