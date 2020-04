Nem elég a koronavírus-járvány: kegyetlen szárazság várható

Nem elég a koronavírus-járvány, még szárazság is lesz idén nyáron Romániában. A COVID-19 válságra rátevődik egy kegyetlen és extrém szárazság, amilyen nem volt sok éve, és megvan a veszélye, hogy az őszi vetések veszélybe kerülnek - nyilatkozta Adrian Oros mezőgazdasági miniszter. Mindennek láncreakció-szerű következménye lesz az árakra.



Főleg Moldva és Dobrudzsa térségét érinti máris az aszály.



Minden gazdát, akinek kára származik az aszály miatt, kártérítésben részesítenek - ígérte. Mindenhol a helyi sürgősségi helyzetekért felelős bizottságok mérik fel a veszteségeket.



Főleg a gabonaféléket veszélyezteti az idei szárazság. Akár 50%-os terméskiesés is lehetséges, ám ez még fedezni fogja a fogyasztási szükségleteket. Nyilván az árakra is hatása lesz; kérdéses, meddig tart a válság, mert jelenleg nagyon nagy készleteink vannak alapélelmiszerekből a termelőknél - tej, tejtermék, tojás, szárnyashús, marhahús, bárányhús, zöldség.



Most egy nagyobb problémával kell megküzdenünk, amit ezek a készletek jelentenek: keressük a megoldást, hogy bátorítsuk a termelőket, halmozzanak fel készleteket őszire is, amikor szükségünk lesz rá ismét - nyilatkozta a miniszter. (hotnews)



Kiemelt kép: Greg Montani képe a Pixabay -en.

