Online is rákereshetsz, hogy a te városodban mely gyógyszertárakban van meg, amire szükséged van

Április 25-én elindították a Farmacistii Solidari névre keresztelt online platformot azok a gyógyszerészek, akik így kívánnak szolidaritást vállalni azokkal az emberekkel, akik a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben minél egyszerűbben szeretnének orvossághoz jutni.





A kolozsvári és nagyváradi gyógyszerészek által létrehozott oldalon az embereknek lehetőségük van online, egyszerűbben és gyorsabban rákeresni, hogy a városukban mely gyógyszertárak rendelkeznek azokkal a gyógyszerekkel, amikre nekik szükségük lenne. Az oldalt a páciensek és a gyógyszerészek is ingyenesen használhatják.Az oldal létrehozói remélik, hogy ez is segíteni fog abban, hogy az emberek elkerüljék a zsúfoltságot, és csökkentsék a várakozási időt is. Az oldalon kiemelt figyelmet fordítanak az olyan gyógyszerekre, amiket nehezen lehet mostanában beszerezni. Ilyen többek között az Euthyrox, Siofor és a Plaquenil.Azon gyógyszerészek, gyógyszertárak, akik szívesen segítenének a platform bővítésében jelezhetik ebbéli szándékukat a honlap koordinátorai felé., az oldal egyik koordinátora megköszönte azoknak a gyógyszerészeknek, akik eddig már reagáltak a felhívásra országszerte és nyilvánossá tették a gyógyszertáraik készletét. Reméli, hogy még több gyógyszerész csatlakozik majd a kezdeményezéshez.A koordinátorok elmondása szerint a platform úgy működik, hogy a felhasználóknak az oldalra lépve ki kell tölteniük előbb a személyes, majd a keresett gyógyszerrel kapcsolatos adataikat. Az adatokat a rendszer eljuttatja a felhasználó által megadott város azon gyógyszertáraihoz, akik beregisztrálták magukat az oldalra, a gyógyszertárak pedig egy válasz e-mailben jelzik, hogy a kért gyógyszer megtalálható-e náluk.Az oldal koordinátorai kérik azokat, akik részt kívánnak venni a platform bővítésében, vagy bármilyen más kérdésük lenne, hogy az alábbi telefonszánkon vegyék fel velük a kapcsolatot:(Projektvezető)- 0740 631 619, (IT koordinátor)- 0774 082 099