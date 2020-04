Asztalos Csaba: a gyűlölet gyorsabban terjed, mint a koronavírus

A közbeszédben, közéletben egyre inkább teret hódító agresszióval kapcsolatban kérdezte az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanács elnökét (CNCD) a hotwevs.ro.



Asztalos Csaba úgy vélte, a közéletünkben, főképpen az közösségi médiában egyre nagyobb mértékben van jelen a gyűlölet és egyre gyakoribbak az agresszív megnyilvánulások. Ezt pedig csak fokozza a járvány miatti korlátozó intézkedések által kiváltott feszültség. „Ilyenkor a hivatásos gyűlölködők mellett megszólalnak azok is, akik máskor inaktívak, tünetmentesek” – mondta.



Az elnök szerint krízishelyzetekben az emberek bűnbakokat keresnek, ezek szerepébe pedig többnyire a sérülékeny közösségek kerülnek, illetve olyan csoportok, melyekkel szemben eleve ellenszenvet táplál a többség, melyekkel szemben előítéletekkel viseltetik a társadalom.



Ilyen csoportnak számítanak Romániában a romák, akik az utóbbi hetekben többször is bekerültek a híradókba, mint feltételezett hatósági visszaélések elszenvedői. Például a múlt heti, Bolintin községbeli eset kapcsán, amikor – videofelvételek tanúsága szerint – a rendőrök brutálisan bántalmaztak olyan romákat, akiket korábban már a földre való lefekvésre köteleztek.



A CNCD elnöke leszögezte: az állami erőszakszervezetek intézkedésinek arányosaknak kell lenniük, és tilos számukra az állampolgárok megalázása, az emberi méltóságot sértő fellépés. Asztalos Csaba szerint a járványt követően valószínűleg beszűkülnek az elérhető források, ami élesebb versengéshez fog vezetni ezek elérése érdekében.



Az elnök arra számít, hogy ebből kifolyólag növekszenek majd a társadalmi feszültségek, aminek az sem tesz jót, hogy választási évben vagyunk (idén önkormányzati és országgyűlési választások egyaránt esedékesek), mivel a politikai pártok nem tértek át „szükségállapot-üzemmódra”, hanem folyamatosan kampányolnak. Asztalos szerint félő, hogy a sérülékeny csoportok irányába növekszik majd az ellenségesség, ugyanis igen sokan vannak már most is azok a megszólalók, akik rasszista érvek mentén veszik védelmükbe például a romák ellen irányuló agresszív megnyilvánulásokat.



Hozzátette: a sérülékeny csoportok tagjainak, akik sok esetben mélyszegénységben élnek gettókban, általában nincsenek megtakarításaik. Emiatt ideje volna terveket készíteni arra nézve, hogy miként biztosítja számukra a társadalom legalább azt a minimumot, ami a túlélésükhöz szükséges.



Az elnök szerint az agresszió csökkentésében és a gyűlöletbeszéd visszaszorításában nagy szerepük van a vezetőknek, akiknek higgadtan, egyszerűen és világosan kell kommunikálniuk, hogy elejét vegyék az indulatok és a téves információk megjelenésének és terjedésének.



A hotnews.ro kérdése nyomán Asztalos elmondta, a koronavírus-járvány kitörése óta igen sok panasz érkezett a diszkrimináció-ellenes tanácshoz a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban, ezek nagy része a 65 év felettiekre vonatkozó szabályokkal állt kapcsolatban. (hotnews.ro, hírszerk.)



Fotó: Asztalos Csaba Facebook-oldala

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!