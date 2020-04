Rendkívüli: nem nyitnak ki az iskolák ebben a tanévben!

Nem fognak újranyílni ebben a tanévben már az oktatási intézmények - jelentette be Klaus Johannis államfő hétfőn.



Az államfő elmondása szerint a kormány úgy döntött, hogy június 12-én véget ér a tanév, a diákokat azzal az átlaggal fogják lezárni, amivel jelenleg rendelkeznek, de "kivételes eseteben" lehetősége lesz a tanároknak szintfelmérőt végezni.



Johannis arról is beszélt, hogy amennyiben megnyitnák az iskolákat, nagy lenne annak a kockázata, hogy a diákok között elterjed a fertőzés, és új lendületet kap a járvány, ugyanakkor számos európai ország döntött még amellett, hogy lezárják ezt a tanévet.



Ugyanakkor az egyetemen és iskolákban online tovább folyik az oktatás június közepéig. Egyetlen kivételt az fogja képezni, hogy a végzős osztályokban levő diákok június 2-12. között be kell menjenek az iskolákba a vizsgákra felkészülni, de maximum tíz személy lehet egy osztályteremben.



Az érettségi a tervezett időpontban lesz, maximális biztonsági előírások mellett - mondta az elnök.



Az államfő arról is beszélt, hogy ezentúl két időintervallum fog a 65 év felettiek rendelkezésére állni, amelyekben kimehetnek elvégezni ügyes-bajos dolgaikat. Eszerint 7-11, és 19-22 óra között mehetnek ők vásárolni, vagy sétára a lakásuk körül.



Hírünk frissül!

