Kiderült mikor kezdődik a képességvizsga és az érettségi

A végzős osztályok tanulói június 2-a után térhetnek vissza az iskolába – jelentette be hétfői sajtóértekezletén Monica Anisie oktatási miniszter, és hozzátette: egy osztályteremben legtöbb tíz tanuló lehet.



A tárcavezető szerint a kéthetes tevékenység kizárólag a vizsgákra való felkészítésre korlátozódik, a jelenlét nem lesz kötelező.



Kifejtette: a képességvizsgák június 15-én kezdődnek, az érettségi vizsga első napja június 22-e lesz, a részletes programot később teszik közzé.



A szak-, a duális és a posztliceális oktatásban elmaradnak a szakvizsgák.



A minisztérium rendeletet dolgoz ki az egészségbiztonsági szabályokat illetően. Ennek része lesz, hogy egy osztályteremben legtöbb tíz gyerek ülhet, és az is, hogy a tanfelügyelőségeknek ingyenes telefonvonalat kell létesíteniük, amelyen a szülők érdeklődhetnek a körülményekről – magyarázta a miniszter.



Ugyancsak különleges biztonsági intézkedések közepette kerül sor a tanárok esedékes vizsgáira is.



Az idén le nem adott tananyagot a következő tanévben pótolják be – jelentette be hétfői sajtóértekezletén Monica Anisie oktatási miniszter, és hozzátette: a második félévi dolgozatírások elmaradnak.



„A lezárásokkal kapcsolatban: a médiát minimum két jegyből számítják ki, a dolgozatírások elmaradnak. A különleges helyzetekről, például ha egy diáknak nincs meg a két osztályzata, a tanügyminisztérium külön rendelkezik” - közölte Anisie. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!