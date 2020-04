M. Vela: Május 1-én szép idő várható, de a belügyi tárca „partnerstruktúrái” nem fognak lazítani

A 65 év fölötti személyek reggel 7 és 11 óra között, illetve este 7 és 10 óra között hagyhatják el lakhelyüket, saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal – jelentette be Marcel Vela belügyminiszter, aki hétfőn ismertette a 10-es katonai rendelet előírásait.



A tárcavezető elmondta: munkavégzés céljából a 65 évnél idősebbek is bármilyen napszakban kijárhatnak.



Emellett az idősek elhagyhatják lakhelyüket akkor is, ha halaszthatatlan orvosi vizsgálatra szorulnak, ha mezőgazdasági tevékenységet kell végezniük vagy a maguk megtermelte élelmiszereket szeretnék értékesíteni – részletezte a belügyminiszter.



Továbbá azt is megemlítette, hogy meghosszabbítják a Románia és tizenhárom ország közötti repülőjáratok felfüggesztésére vonatkozó intézkedést.



A belügyminiszter a 10-es számú katonai rendelet előírásait ismertetve kijelentette: „Május 15-e után fokozatosan lazítunk a korlátozásokon, e dátum után még felelősebbeknek kell lennünk a szabályok betartása terén.”



Vela rámutatott, közeledik május 1-je, és bár szép időt jósolnak erre a napra, meg kell vizsgálni a prioritásokat, az embereknek tudatosítaniuk kell, hogy az egészség és szeretteink védelme mindennél fontosabb.



„Biztosítom önöket, hogy a belügyminisztérium és partnerstruktúrái nem fognak lazítani ebben az időszakban. Meggyőződésem, hogy önök az elkövetkezőkben is felelősségről, szolidaritásról és hazafiságról tesznek tanúbizonyságot” – fogalmazott.



A miniszter azt mondta, lassan-lassan visszatérnek a dolgok a normális kerékvágásba.



„Tudjuk, hogy nehéz önöknek, mindannyiunknak nehéz, de a cél közös: erősíteni a védelmet ezen ellenség előtt, amely óriási kihívás elé állította az egész bolygót” – nyomatékosította Marcel Vela. (agerpres)

