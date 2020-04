Május 16. után a települések közti utazást továbbra is korlátozni fogják

Május 16-ától kezdődően biztosan feloldják a kijárási tilalmat a településeken belül, azonban a települések közötti közlekedést továbbra is bizonyos fokú megszorítások fogják korlátozni, jelentette ki Ludovic Orban kormányfő.



Ezeket a szabályozásokat a következő időszakban dolgozza ki a kormány, magyarázta Orban a Digi24 hétfő esti műsorában.



Hozzátette, a szállodákat és a parkokat, sétatereket valószínűleg megnyitják a szükségállapot lejárta után, azonban a játszóterek és a vendéglők a legnagyobb valószínűséggel továbbra is zárva maradnak még egy ideig. Ugyancsak fennmarad a tilalom az előadásokra, rendezvényekre, tehát a köztéri csoportosulást tiltó szabály egyelőre nem változik, továbbra is három személy lehet csak egy csoportban, mutatott rá a miniszterelnök.



Hangsúlyozta még, hogy az Országos Közegészségügyi Intézettel közösen alapos elemzést végeznek a korlátozások megszüntetésének járványtani kockázatairól, és a megszorításokat csak rendre oldják fel.(agerpres)



Nyitókép: Veres Nándor/ MTI

