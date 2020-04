A vállalkozó szellemű tanárok lelkesedése nem csappant, a második szett tételsort is lefordították a vizsgázó diákoknak

Mint írtuk több mint 100 tételt fordítottak le pedagógusok magyarra a 8. és 12. osztályos diákok számára, most pedig újabb lefordított tételekhez vezető linkeket küldtek el a végzős diákok számára, hogy könnyebben vegyék az akadályokat.



Az Oktatási és Kutatási Minisztérium az idén vizsgázó nyolcadikos és tizenkettedikes diákoknak hetente teszteket tölt fel az itt található honlapra, újabb és újabb lehetőséget biztosítva számukra a gyakorlásra.



Az Országos Értékelési és Vizsgaközponttal együttműködve kidolgozott feladatlapok a tételmodellek mintájára készülnek, így ezek megoldása hozzásegítheti a tanulókat a vizsgán való jó eredmények eléréséhez.



A tételek jelentős száma (hetente 110) és azoknak gyors elkészülte miatt az Országos Értékelési és Vizsgaközpontnak nincs lehetősége biztosítani a tételek magyar nyelvre való fordítását, ezért a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet és a kisebbségi főigazgatóság koordinálásával önkéntes pedagógusok dolgoznak fáradhatatlanul azon, hogy elérhetőek legyenek a feladatsorok magyar nyelven.



Mint írták a példátlan összefogás eredménye, hogy rekordidő alatt készült el az első szett tétel magyar nyelvű fordítása, ami itt és itt érhető el.



„Örömmel tapasztaltuk, hogy a vállalkozószellemű tanárok lelkesedése nem csappant, a második szett tételsornak is azonnal nekiláttak, ezek a magyar nyelvű tételek a következő (tartalommal folyamatosan bővülő) linkeken elérhetőek itt és itt. Továbbá felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy az április 27-én közzétett harmadik tételszett fordítási munkálatai is folyamatban vannak” – írta közleményében a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet. (közlemény/hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!