Arafat: ha romlik a helyzet, akkor elmaradhat a korlátozások enyhítése május 15-én

Amennyiben romlik a romániai járványügyi helyzet, akkor elhalaszthatják a korlátozások május 15-ével kezdődő enyhítését, közölte hétfő este az Antena 3 televízióban Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője, majd hozzátette, hogy jelenleg nem lehet teljes bizonyossággal megjósolni, hogy május közepén milyen lesz a helyzet.



Arafat közöle azt is, hogy a kijárási korlátozások feloldása után számos más óvintézkedés még érvényben marad és fokozatosan enyhítenek majd azokon is, de minden az új fertőzések és halálesetek számától függ.



Ludovic Orban korábban azt mondta, hogy május 16-ától kezdődően biztosan feloldják a kijárási tilalmat a településeken belül, azonban a települések közötti közlekedést továbbra is bizonyos fokú megszorítások fogják korlátozni.



A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a szállodákat és a parkokat, sétatereket valószínűleg megnyitják a szükségállapot lejárta után, azonban a játszóterek és a vendéglők a legnagyobb valószínűséggel továbbra is zárva maradnak még egy ideig. (hírszerk.)

