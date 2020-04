Ismét aktív az Ortodox.info portál, amelyet hamis hírek terjesztése miatt szüntettek be

Ismét aktív az Ortodox.info.ro portál, amit néhány napja hamis hírek terjesztése miatt szüntettek be a hatóságok, írja az Adevărul. A lap szerint a portál ismét üzemképes, csak most egy másik címen fut, ettől függetlenül ott is megtalálhatóak azok az írások, amelyek miatt a portált be kellett zárni.



A lap megjegyzi, hogy az oldalon pánikkeltő, összeesküvés-elméleteket népszerűsítő anyagok is megjelentek, amelyeket rendszerint másoktól vettek át.



A portálon többek között olyan álhírek is megjelentek, miszerint a Bill Gates által támogatott vakcina Afrikában sokkal több gyerek halálát okozta, mint amennyit megmentett, hogy nanorobotok vannak a koronavírus-ellen kifejlesztett vakcinában, vagy hogy be fogják vezetni a COVID-19 útlevelet, ami nélkül nem lehet majd külföldre utazni.



A hamis információk terjesztése miatt Marcel Vela belügyminiszter bejelentette, hogy a portált működését beszüntetik, ez pedig szombaton reggelre meg is történt.



Nem ez az egyetlen román nyelvű portál, amelyet be kellet zárni, mert hamis híreket terjesztett. Az Ortodox.info.ro mellett a hatóságok felfüggesztették a precumromania-veche.ro, justitiarul.ro és az stiridemoment.ro portálok működését is. (Adevărul/hírszerk.)

