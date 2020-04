Aláírták a kolozsvári La terenuri sportbázis kivitelezési szerződését

Április 28-án Kolozsvár önkormányzat és a kivitelező cégtársulás aláírta a La terenuri sportbázis tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szerződést. A Ro-Verde Landscaping kft. - Opentrans kft. - Electrogrup rt. - Cris Gardenkft - Prospect Drill kft. képviselője és Emil Boc polgármester kézjegyével ellátott szerződés értéke 26,5 millió lej (5,5 millió euró). Ebből fél millió lej (104 ezer euró) a tervezési költségeket fedezi, a műszaki felügyeleti szolgáltatások 90 ezer lejt (18800 eurót) tesznek ki, maga a kivitelezés pedig 25,9 millió lejbe (5,4 millió euróba) kerül. A projekt befejezésére összesen 16 hónap áll a cégtársulás rendelkezésére, ebből két hónap tervezésre, 1 év pedig a kivitelezésre fordítható.







A sportbázist egy 4,2 hektáros területen létesítik, a helyszínen a szabadidős övezet mellett ingyen használható, modern felszereléssel ellátott tenisz-, kosárlabda-, minifoci-, tollaslabda- és röplabdapályák épülnek, és éjszakai kivilágítást is kapnak. Továbbá homokos pálya is lesz a strand-röplabda rajongói számára, az extrém sportok kedvelői igényük szerint válogathatnak a futópályák, parkour pályák és a skatepark szerei között. A fitnesz-gépek pedig minden korosztály számára megfelelő edzési lehetőséget kínálnak. A sportbázis egy multifunkcionális, emeletes, összesen 1200 négyzetméteres épületet is magába foglal, ebben az épületben squash mérkőzéseken, asztali teniszezésen vehetnek részt az érdeklődők, de egy mászófal is helyet kap, illetve ugyancsak itt tartják meg a jóga vagy az aerobik órákat is.



A szabadidős övezetek a gyerekek és az idősek igényeinek egyaránt megfelelnek, ugyanakkor egy amfiteátrum is épül, amely télen korcsolyapályává alakítható. A sportbázisban parkolóhelyek, bicikliparkoló, biciklikölcsönző, elektromos bicikliknek töltőállomás is helyet kap. A sportbázis bejáratait felújítják, a Kálvária-patakon keresztül két új átkelőt létesítenek. (közlemény)

