Soós: korrupciógyanús a marosvásárhelyi buszvásárlási procedúra, elölről kell kezdeni

A törvényszék megerősítette Soós Zoltán azon állítását, miszerint korrupciógyanús a tavaly elindított buszvásárlási procedúra, erről maga a marosvásárhelyi polgármester-jelölt számolt be a Facebook-oldalán.







Soós beszámolója szerint Marosvásárhely költségvetéséből 41 új gépjárművet akartak vásárolni és ez 40 ezer euróval került volna többe a marosvásárhelyieknek, mint más városoknak. A polgármester-jelölt szerint a megvásárolandó busz ára Chișinăuban csak 130 ezer euróba került, míg a vásárhelyi ajánlat már 190 ezer euró volt.



Soós Zoltán szerint most elölről kell kezdeni a procedúrát, aminek köszönhetően több mint 2 millió eurót spórolhat a város, vagy még több gépjárművet vásárolhat.



„Viszont az már gond, hogy ismét elvesztettünk egy évet. A legjobb esetben is csak jövőre lesznek új buszok Marosvásárhelyen. Amire nagy szükség van, hiszen ma Marosvásárhelyen a közszállításban kommunista állapotok uralkodnak. Nincsenek normális megállók, nincs menetrend, hogy a manuális jegyárusítást ne is említsük. Ne játsszanak tovább az időnkkel és a pénzünkkel!”- írja.



Soós Zoltán felhívja a városiak figyelmét, hogy jelen helyzetben csak akkor használják a közszállítást, ha az nagyon szükséges, mivel a járvány terjedése ezeken a "roncsokon" fokozottabb.



„A hivatal arra sem volt képes, hogy a szükséges fertőtlenítést megoldja és az utasok biztonsága érdekében kézfertőtlenítőt szereljen a gépjárművekre. Arról nem is beszélve, hogy ezek bármikor lerobbanhatnak, begyúlhatnak, ahogyan számos tapasztalatunk van már e téren is”- írja még a jelölt. (hírszerk.)

