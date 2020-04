Egyszerű indítványt nyújt be a PSD a pénzügyminiszter és a mezőgazdasági miniszter ellen

Egyszerű indítványt nyújt be a Szociáldemokrata Párt (PSD) a pénzügyminiszter, illetve a mezőgazdasági miniszter ellen - jelentette be kedden az alakulat ügyvivő elnöke, Marcel Ciolacu.



A párt országos végrehajtó bizottságának ülését követően Ciolacu azt mondta, törvényhozóik két egyszerű indítványt készülnek benyújtani: az egyik Florin Cîţu pénzügyminiszter ellen irányul, és ezt a képviselőház elé terjesztik, a másik pedig Adrian Oros mezőgazdasági minisztert érinti, ezt a szenátusba nyújtják be.



A mezőgazdasági minisztertől választ várnak többek között olyan kérdésekre, hogy miért exportál folyamatosan gabonát Románia, ha gabonahiányra számítanak, hogy mennyi gabonát exportált az ország a szükségállapot alatt, és hogy milyen mennyiség van jelenleg felhalmozva az állami tartalékalapba, és az mennyi ideig fedezi a lakosság szükségleteit - sorolta Ciolacu.



A PSD ügyvivője szerint Florin Cîţu 'postává alakította a pénzügyminisztériumot'.



Ciolacu azt mondja: ahogyan a Nemzeti Liberális Párt (PNL) lemásolta a PSD kormányprogramját, hasonló módon másolta le Florin Cîţu az IMM Invest nevű programmal kapcsolatban a PSD elképzelését, azzal a különbséggel, hogy ő 'rosszul másolta'.



'Nem kötött egyértelmű megállapodást a bankokkal arról, hogy a pénzügyminisztérium dönti el, kik kapják a pénzt. A kis- és középvállalkozókról, a bruttó hazai termék (GDP) 60%-áról és a romániai alkalmazottak 60%-áról beszélünk. A bankok döntenek arról, hogy ezeket a kölcsönöket ki fogja megkapni és ki nem fogja megkapni. A bank előzetes beleegyezése nélkül fölösleges belépni a Cîţu-féle honlapra. Cîţu fogad ezen a weboldalon bizonyos dokumentumokat, amelyeket elemzésre elküld a bankoknak. Ezt a román posta is ugyanígy megtehetné. (...) Helytelen megközelítés"- érvelt Ciolacu. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!