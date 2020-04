PSD: sürgős lépésekre van szükség, különben a szülőknek nem lesz, akire hagyniuk gyerekeiket május 15-től

Ha a kormány nem hoz megfelelő intézkedéseket azon szülők helyzetének rendezésére, akik május 15-e után nem tudják megoldani a gyerekfelügyeletet, a Szociáldemokrata Párt (PSD) indítványozni fog egy erre vonatkozó jogszabály-tervezetet - jelentette be Facebook-oldalán az alakulat.



Bejegyzésében a PSD rámutat, mivel az iskolák zárva vannak, a szülőknek nincs, akire bízniuk gyerekeiket, amíg dolgozni mennek, ezért a liberális kormánynak haladéktalanul segítenie kell őket.



"A PNL-kormány - amelyet csak a közvélemény-kutatások foglalkoztatnak - ismét megfeledkezett azokról a polgárokról, akiknek gyerekeik vannak, és nincs akire bízniuk őket. Nem számoltak azzal, hogy a kiskorú gyermekükkel otthon maradó szülők a szükségállapot május 15-i megszűntével már nem jogosultak a támogatásra. A délutáni oktatás vagy az óvoda nem megoldás, mert a tanintézetek zárva maradnak. És a nagyszülőkre sem bízhatják őket, mert nagy lenne a kockázata annak, hogy megfertőznék őket" - áll a bejegyzésben.



A szociáldemokraták szerint "az Orban-kormányt leszámítva" mindenki számára egyértelmű, hogy a szülőket támogató intézkedésekre van szükség. Amennyiben a kabinet továbbra is hanyagolja ezt a kérdést, a PSD olyan jogszabály-tervezetet nyújt be a parlamentbe, amely lehetővé tenné a szülők számára, hogy továbbra is otthon maradjanak gyerekeikkel - teszik hozzá. (agerpres)







Fotó: Alexander Dummer/unsplash.com

